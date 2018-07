La insultan por redes sociales por haberse entrevistado con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. No vale la pena repetir los adjetivos descalificativos. No tienen en cuenta que la letrada habló no solo del ARA San Juan, sino de otros dos incidentes marinos que también atiende con esmero, los hundimientos de los barcos pesqueros Repunte y Rigel. Ambos habían zarpado desde Mar del Plata y, según Arias, no estaban en condiciones aptas para navegar. Pero lamentablemente los intereses comerciales de los empresarios, opina, suelen estar por arriba de la seguridad de los tripulantes.