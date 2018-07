Desde los años 50 el Bild (como se lo conoce popularmente) se había convertido en uno de los principales sostenes de la política anticomunista y pronorteamericana de Alemania occidental, defendiendo la división del país y jugando un papel no menor en mantener al trabajador (principal consumidor de este diario) alejado de toda simpatía revolucionaria o izquierdista. La izquierda estudiantil no estaba sola en su crítica del diario. También medios liberales como Der Spiegel y Die Zeit consideraban al Bild como un "formador de opinión irresponsable". A medida que ganaba fuerza la protesta contra la guerra de Vietnam —conflicto en el cual la República Federal jugaba un papel importante como parte del puente aéreo entre Estados Unidos y el sudeste asiático— a partir de 1966 el Bild intensificó su campaña contra el movimiento estudiantil, acusando a sus miembros alternativamente de "nazis" y terroristas "rojos" (terminología no demasiado alejada del "fascismo de izquierda", acuñada en esa época por un desencantado Habermas), y llamando a las fuerzas del Estado a usar la violencia: "Los estudiantes amenazan, nosotros respondemos tirando", advertía el titular del 5 de junio de 1967.