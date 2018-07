El proceso de radicalización no necesariamente requiere de una figura presencial como un imán en una mezquita o alguien que entable un vínculo cara a cara con el potencial atacante. Hoy las redes sociales son la primera vía de radicalización. Un ejemplo de ello es que el principal comandante de operaciones de ISIS era checheno y no tenía nada que ver con imanes ni mezquitas. Con el uso de las redes sociales como principal arma de reclutamiento y difusión de las doctrinas religiosas, los terroristas ya no necesitan de lo anterior.