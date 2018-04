¿Salir de la legalización? No lo estamos proponiendo. Ya hay todo un andamiaje de 23 mil compradores registrados, 8.451 plantadores y 90 clubes. Tampoco ignoramos que en el mundo la tendencia va hacia ese lado y que la aplicación medicinal del cannabis va camino a ser importante, como lo fueron el opio y otros vegetales. El tema es otro y va más allá: es lo que ha ocurrido debajo del manto de esa legalización: 1) una banalización generalizada del consumo, asumida ya por los jóvenes como una refrescante novedad y por los veteranos (que importamos menos del punto de vista adicciones) como un "curalotodo"; 2) una ignorancia sobre los efectos nocivos de la marihuana, especialmente en los jóvenes; 3) un claro aumento del mercado general de drogas, con un impulso creciente de las sintéticas; 4) la aparición de bandas armadas de narcotraficantes, que no las imaginamos demasiado poderosas, dadas nuestras dimensiones, pero que muestran no tener límites; 5) la expansión del Uruguay como lugar de tránsito, dada la permisividad del ambiente; 6) incipientes modalidades de corrupción del sistema oficial, con un mercado secundario de quienes compran la marihuana oficial y la revenden; 7) la "montevideanización" de las capitales del interior.