Colombia

Iván Cepeda reveló quiénes formarán su ‘gabinete por la vida’ para hacerle oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El ahora líder de la oposición ofició un eventó público acompañado por el expresidente Gustavo Petro en el que dio detalles de cuáles serán las funciones del nuevo grupo de ‘veeduría’ que incluye a varios exministros del anterior gobierno

El senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro liderarán el nuevo Gabinete por la vida lanzado por el Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda
El senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro liderarán el nuevo Gabinete por la vida lanzado por el Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda
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En la mañana del miércoles 26 de agosto el excandidato presidencial y senador de la República, Iván Cepeda, presentó quiénes conformarán el nuevo equipo de oposición denominado como ‘Gabinete de la Vida’ que, entre otras labores, deberán hacer veeduría extrema a las actuaciones del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El nuevo gabinete alterno del Pacto Histórico estará liderado por Cepeda y el expresidente Gustavo Petro, además de los exministros Irene Vélez, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otros cercanos al exmandatario.

Durante el acto, el senador presentó a cada miembro del nuevo gabinete alterno. Entre los nombres mencionados se encuentran Clara López, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila.

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El grupo asumirá la tarea de ejercer una oposición “plural, responsable y propositiva”. Cepeda explicó que el gabinete tendrá el mandato de vigilar rigurosamente las acciones del gobierno actual, formular propuestas de solución a los problemas nacionales y salvaguardar las conquistas sociales alcanzadas en el pasado reciente.

Un enfoque frente a los desastres naturales y la democracia

Uno de los primeros objetivos planteados por Cepeda es la superación de la crisis derivada de dos desastres naturales: el terremoto del 10 de agosto y una sequía grave relacionada con el fenómeno del superniño.

El líder de la oposición advirtió que el Gabinete por la Vida contribuirá a definir una agenda pública para proteger los derechos sociales y enfrentar las consecuencias de estas emergencias.

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De acuerdo con Cepeda, la nueva administración habría aprovechado la tragedia de los damnificados para impulsar una agenda de restauración neoliberal, lo que calificó como “políticamente irresponsable” y parte de “lo que se ha denominado el capitalismo del desastre”.

Esta postura, según el líder opositor, busca transformar las crisis en oportunidades para negocios lucrativos y aplicar reformas que, en condiciones normales, tendrían resistencia social.

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