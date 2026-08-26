Iván Cepeda reveló quiénes formarán su ‘gabinete por la vida’ para hacerle oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

El senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro liderarán el nuevo Gabinete por la vida lanzado por el Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

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En la mañana del miércoles 26 de agosto el excandidato presidencial y senador de la República, Iván Cepeda, presentó quiénes conformarán el nuevo equipo de oposición denominado como ‘Gabinete de la Vida’ que, entre otras labores, deberán hacer veeduría extrema a las actuaciones del gobierno de Abelardo de la Espriella.

El nuevo gabinete alterno del Pacto Histórico estará liderado por Cepeda y el expresidente Gustavo Petro, además de los exministros Irene Vélez, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otros cercanos al exmandatario.

Durante el acto, el senador presentó a cada miembro del nuevo gabinete alterno. Entre los nombres mencionados se encuentran Clara López, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila.

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El grupo asumirá la tarea de ejercer una oposición “plural, responsable y propositiva”. Cepeda explicó que el gabinete tendrá el mandato de vigilar rigurosamente las acciones del gobierno actual, formular propuestas de solución a los problemas nacionales y salvaguardar las conquistas sociales alcanzadas en el pasado reciente.

Un enfoque frente a los desastres naturales y la democracia

Uno de los primeros objetivos planteados por Cepeda es la superación de la crisis derivada de dos desastres naturales: el terremoto del 10 de agosto y una sequía grave relacionada con el fenómeno del superniño.

El líder de la oposición advirtió que el Gabinete por la Vida contribuirá a definir una agenda pública para proteger los derechos sociales y enfrentar las consecuencias de estas emergencias.

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De acuerdo con Cepeda, la nueva administración habría aprovechado la tragedia de los damnificados para impulsar una agenda de restauración neoliberal, lo que calificó como “políticamente irresponsable” y parte de “lo que se ha denominado el capitalismo del desastre”.

Esta postura, según el líder opositor, busca transformar las crisis en oportunidades para negocios lucrativos y aplicar reformas que, en condiciones normales, tendrían resistencia social.

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