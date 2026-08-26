Colombia

Médico explicó qué es el milazodam, medicamento hallados en la habitación donde sedaron a Yenifer García para tatuarla: “¡Por favor, basta!”

El médico especialista en cuidados intensivos Richard Suárez compartió su hipótesis sobre lo que, según su experiencia, le habría ocurrido al organismo de la mujer de 33 años en Bogotá

Declaraciones del médico especialista en cuidados intensivos Richard Suárez - crédito @richardsuarezu/IG

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Luego de que se conocieron los detalles sobre los últimos momentos con vida de Yenifer García Valencia, la mujer de 33 años que murió el sábado 15 de agosto durante una sesión de tatuaje que ella contrató junto a su esposo, y que se llevó a cabo en su propia vivienda, ubicada en el barrio La Resurrección, en Bogotá, el médico especialista en cuidados intensivos Richard Suárez, reconocido por su faceta como creador de contenido en redes sociales, se pronunció sobre el caso y el uso de una de las sustancias que le habría sido suministrada a la mujer por el falso anestesiólogo.

De entrada, el especialista de la salud aclaró que a ella “le hicieron una sedación en su casa para que soportara la realización de un tatuaje”.

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Dentro de los dos aspectos claves que resaltó Suárez dentro de lo que ha revelado la investigación y declaraciones por parte de familiares de Yenifer y del concejal Jairo Avellaneda (Pacto Histórico), es que además de que el supuesto anetesiólogo resultó siendo auxiliar de enfermería, “la segunda es que las drogas que encontraron, unas de ellas es esta: una ampolla de midazolam”, comentó el especialista mientras sostenía el envase de vidrio.

El creador de contenido sobre salud aclaró cómo obtuvo la ampolla, para señalar por qué es anormal que uno de esos elementos haya quedado en manos del falso anestesiólogo.

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“Soy médico especialista en cuidados intensivos y ahora mismo estoy en la UCI (Unidad de Ciudados Intensivos) y saqué esta ampollita para mostrárselas. No la tengo en mi casa. Se la aplico a personas para poderlos intubar, porque esto causa sedación. Esto duerme a las personas. Esto también puede parar una convulsión”. explicó el doctor Suárez.

Sobre los usos que se le dan a este medicamento, el intensivista aclaró que “esto (midazolam) también puede quitar una crisis de ansiedad o de pánico”, y detalló que también “se usa para profundizar tanto a una persona que se puede operar, inclusive”.

El doctor Suárez también explicó lo que hace en el cuerpo otra de las sustancias que los familiares encontraron en el cuarto donde se llevó a cabo la sesión que desembocó en la muerte de Yenifer: la ketamina.

No obstante, el especialista e influencer detalló que los auxiliares de enfermería que trabajan junto a él tienen la facilidad de conocer en detalle todo lo relacionado con el suministro a pacientes.

“(La ketamina) también se usa para cuadros de dolor intenso, para sedación, para intubación, etc. Los auxiliares de enfermería que están a mi lado pueden aprenderse la dosis de esto y ver con cuánta dosis se seda o con cuánta dosis se duerme”, comentó el doctor Suárez, que precisó más adelante: “Yo siempre he dicho, uno entre menos sabe, más tranquilo vive, por eso la ignorancia es atrevida”.

Por todo lo anterior, el intensivista resaltó que en ese caso “no se trata de saber la dosis de esto para causar sedación; puede causarle eventos adversos que no está mal que sucedan”. Y añadió que la reacción del auxiliar de enfermería no habría sido la más favorable para estabilizar a la mujer.

“Lo malo es que él no esté preparado para enfrentarlos, para resolverlos. Ahí lo que pasó probablemente es que la dosis de ketamina y de midazolam profundizaron tanto a la paciente que hizo un paro respiratorio”, señaló el doctor Suárez, que ejemplificó esto con casos que se presentan en su día a día, y por esto dijo que “es probable”, que esa pueda ser la causa de la muerte de Yenifer, aún a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal.

“Si eso sucede acá en la unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que solucionar eso. Apoyamos ventilatoriamente a la persona, le damos oxígeno o la intubamos si hace falta. El punto no está en saberse la dosis de esto, es saber qué haces con la complicación. Por eso en Colombia hay leyes que hacen que este tipo de medicamentos sean especiales y los use la gente que está preparada en el ámbito y el medio correcto”, agregó el doctor Suárez, al explicar por qué estos medicamentos no son de uso y venta libre.

Al final, Suárez hizo una reflexión para la ciudadanía para que dejen de realizarse esta clase de procedimientos clandestinos: “Basta, basta. Pero no le digo basta a los delincuentes que se hacen pasar por anestesiólogos, por médicos especialistas para administrar esto. Le digo basta a ustedes (los usuarios), que en una era de redes sociales, sobre todo, donde hay tanta información, donde hoy en día se diseminan tanto los casos de sedaciones en casas y en lugares no aptos. Y ustedes están viendo la noticia y ustedes siguen creyendo y haciéndose estas cosas en su casa. Por favor, basta. Los que ya murieron por este delito ya no me pueden oír, pero los que todavía estamos vivos, por favor, basta, amigos”.

El especialista de la salud invitó a no realizarse estos “procedimientos en garaje por ahorrarse unos pesos” y contratar “gente sin verificar su profesionalismo”.

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