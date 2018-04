Este trinomio entre inversores-gobierno-deuda parecía funcionar aceitadamente como aquella delantera de Boca (Barros Schelotto-Palermo-Riquelme) que de la mano de Carlos Bianchi se consagró súper campeón a finales de la década del 90 y principios de la siguiente. De esta manera, escuchar a nuestro ministro de Finanzas, Luis Caputo, señalar que Argentina debía financiar una brecha fiscal de US$ 30.000 millones en 2018 y de US$ 25.000 millones en 2019 prácticamente no nos causaba ningún escalofrío.