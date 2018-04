Este nefasto personaje, el Che Guevara, fue uno de los más oscuros de la Revolución cubana, además inmensamente defendido durante generaciones y visto como un abanderado de los derechos humanos, mientras que en verdad fusiló seres humanos por doquier. Aunque esto no debería de extrañarnos si hemos leído sus palabras en la carta a su padre: "Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar". En realidad, este ícono de la izquierda no es más que un cruel asesino. Además racista, en tanto que afirmó: "Los negros, esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño". La violencia también formaba parte de lo más profundo de su ser: "¡El odio es el elemento central de nuestra lucha! El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría". Este mensaje puede encontrarse como Mensaje a la Tricontinental (1967), en una web marxista.