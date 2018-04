Fue como patrón de estancia, en su obsesiva búsqueda del rendimiento eficaz, cuando don Juan Manuel cultivó su pasión por el orden y por la subordinación que años más tarde aplicaría en la conducción de los asuntos de Estado. Sus órdenes, acertadas o equivocadas, se daban para ser cumplidas. "Los capataces de las haciendas deben ser madrugadores y no dormilones; un capataz que no sea madrugador no sirve por esta razón. Es preciso observar si madrugan y si cumplen con mis encargos" escribiría en sus Instrucciones a los mayordomos de estancias.