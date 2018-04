¿Esto puede seguir así? ¿No es un delito acaso semejante traslado de dinero electrónico con justificaciones falsas sobre negocios ficticios? ¿No hay lavado de dinero internacional allí? ¿No corresponde que esos dineros sean devueltos a su país de origen para intentar recuperar algo la economía deprimida que tiene a un pueblo desesperado y con hambre? ¿Hay que quedarse impávido ante esas desviaciones fraudulentas sin hacer absolutamente nada? ¿Cuál es la fiscalía, del exterior de Venezuela, que se dispone a ingresar en semejante asunto de justicia plena? ¿O no se advierte que esos dineros son los que también le sirven a la causa violatoria de los derechos humanos en Venezuela? ¿Solo para los derechos humanos violentados ayer hay jurisdicción planetaria y no para los derechos humanos de los venezolanos de hoy? Los dineros non sanctos usurpados al pueblo deberían retornar a su origen y procurar reparar la lesión que se ha proferido a ese pueblo. Esto es obvio, pero no lo observan todos. O no tienen el coraje de afirmarlo.