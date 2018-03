Lo cierto es que el Presidente de la Nación no solo no condenó explícitamente el terrorismo de Estado durante su mandato, sino que además se sumó a todos aquellos que aún hoy reivindican la lamentable teoría de los dos demonios. Por otro lado, muchos de sus funcionarios directos relativizaron el número de desaparecidos, negaron que fueran 30 mil. Juan José Gómez Centurión, Darío Lopérfido o el propio Claudio Avruj, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, son los ejemplos contundentes de esta corriente de pensamiento que, aunque no hegemónica, representa en muchos aspectos la concepción histórica y política que tiene Cambiemos para con nuestro pasado más reciente. Hablan de "guerra" y no de terrorismo de Estado; promueven el 2×1 para luego retroceder; y siembran el debate público de peligrosas y viejas artimañas que la mayoría de la sociedad argentina ya superó.