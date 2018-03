Por cierto: a Miller no le gusta que lo comparen con Lázaro, pero la analogía es inevitable. A las habitaciones sin ocupar del hotel Alto Calafate le corresponde el salón de eventos aledaño a La Ñata donde no se hacen eventos. A las rutas que Lázaro jamás terminó pero cobró antes que nadie le corresponden las construcciones de Miller que ya no sirven o están a medio hacer.