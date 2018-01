La obra comienza con un exergo de Mark Twain que podría encabezar este artículo: "Todas las generalizaciones son falsas, incluyendo esta". El autor abordó el tema desde una perspectiva informativa y múltiple, con centenares de tópicos, unos esenciales y otros no tanto, como si les dijera a los norteamericanos: "Observen cuidadosamente este fenómeno demográfico y presten atención porque tendrán que vivir con él de manera creciente y permanente". En efecto, la obra lleva un subtítulo que es una advertencia: What everyone needs to know, 'lo que todo el mundo necesita saber'. Se refiere, claro está, a los Estados Unidos. "Todo el mundo" es Estados Unidos.