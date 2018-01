Este análisis apunta a que las protestas, al ser muy variadas, muy difícilmente vayan a tumbar al Gobierno, y mucho menos al régimen islámico imperante. Las protestas no vienen organizadas por un liderazgo unificado y, por ende, son más factibles de perder potencia con el paso de las semanas. Como no son parte de una revuelta planificada que se remite a una misma consigna, suponen ser más fáciles de contener o contrarrestar con manifestaciones progubernamentales. A lo sumo, tal como expresa Karim Sadjadpour, un activista por los derechos humanos en Irán y profesor en Georgetown: "En 1979 los iraníes experimentaron una revolución sin democracia; hoy aspiran a una democracia sin revolución". La falta de organización y la falta de una visión unificadora se contrastan con la voluntad del régimen islamista por utilizar la fuerza para mantener las cosas como son. Como lo expone un reporte de la firma Max Security en donde trabajo: "A los manifestantes los une lo que no quieren, y no así lo que realmente quieren".