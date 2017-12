Una consideración especial merecen los dichos de Juan Grabois, quien suele asumir la vocería papal en algunos temas, tal como lo hacía tiempo atrás el ex legislador Gustavo Vera. Grabois llegó a decir en una entrevista durante la semana pasada: "Si no nos escuchan, prepárense para lo que viene". Otra declaración que exhibe el desafío de Grabois es la siguiente: "El panorama viene muy feo y en estos días se va a profundizar (…) El diálogo con el Gobierno se cortó, estamos en una situación de emergencia… pensaron que como en dos años no habían tenido quilombos no necesitaban hablar más con esta gente". Grabois es el máximo referente de la CTEP, una de las organizaciones de desocupados más numerosas y que más dinero recibe del Estado, sobre todo desde que Macri ejerce el Ejecutivo. Además, fue designado por el Papa como asesor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz del Vaticano, es decir que es considerado por Bergoglio como una persona adecuada para orientar su tarea pastoral en estos temas.