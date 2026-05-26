Colombia

Contraloría de Bogotá detectó el desvío de más de $7.500 millones en recursos de cementerios distritales hacia cuentas personales

Una investigación reveló qué pasó con el dinero que debía destinarse a la administración pública. La Fiscalía inició el proceso penal correspondiente

Guardar
Google icon
La investigación detectó que una parte significativa de los recaudos en efectivo de los cementerios distritales no ingresó a las cuentas fiduciarias oficiales - crédito Uaesp
La investigación detectó que una parte significativa de los recaudos en efectivo de los cementerios distritales no ingresó a las cuentas fiduciarias oficiales - crédito Uaesp

La Contraloría de Bogotá emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionario de los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín, por un detrimento patrimonial que supera los $7.512 millones en la ejecución del Contrato de Concesión 415 de 2021.

El proceso fue adelantado tras detectar múltiples irregularidades en la administración de los recursos públicos asociados a los servicios funerarios en la capital. De acuerdo con la investigación fiscal, el concesionario incumplió obligaciones clave relacionadas con el manejo y centralización de los ingresos.

PUBLICIDAD

El fallo determinó que una parte significativa de los recursos provenientes de los servicios funerarios fue manejada en cuentas bancarias no autorizadas y, en numerosos casos, los recaudos en efectivo no ingresaron a las cuentas fiduciarias establecidas contractualmente para la administración de los fondos públicos.

La Contraloría evidenció que el 37,57% del recaudo total de la concesión se realizó en efectivo directamente en las ventanillas de los cementerios, sin ser transferido a las cuentas fiduciarias oficiales. “El manejo de los recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales. Este fallo busca proteger el patrimonio de Bogotá y garantizar que los recursos de la ciudad sean administrados correctamente”, afirmó el director de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, Daniel Camilo Castilla.

PUBLICIDAD

Jardines de Luz y Paz S.A.S. manejó recursos públicos de los cementerios en cuentas bancarias no autorizadas, atentando contra la transparencia financiera - crédito Uaesp
Jardines de Luz y Paz S.A.S. manejó recursos públicos de los cementerios en cuentas bancarias no autorizadas, atentando contra la transparencia financiera - crédito Uaesp

Como parte de las medidas adoptadas, el organismo de control ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones penales correspondientes sobre los hechos detectados.

Detrimento patrimonial por manejo irregular de recursos

El fallo de la Contraloría estableció una responsabilidad fiscal superior a $7.512.777.525. Los recursos afectados corresponden a dinero recaudado en los cementerios distritales y que debía ser girado a cuentas fiduciarias, pero fue gestionado en cuentas bancarias ajenas a las autorizadas o se retuvo en efectivo, vulnerando los controles establecidos en el contrato.

El análisis realizado por el ente de control dejó en evidencia que el concesionario no implementó mecanismos adecuados de trazabilidad ni cumplió con la centralización de fondos, lo que facilitó la opacidad en la gestión de los dineros públicos y permitió la existencia de movimientos no reportados oficialmente. La Contraloría subrayó que la transparencia en el manejo de los recursos es indispensable para garantizar la confianza ciudadana y la sostenibilidad de los servicios funerarios.

Respuesta y actuaciones de la Uaesp

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) celebró y respaldó la decisión adoptada por la Contraloría de Bogotá. La entidad destacó que, a lo largo de todo el proceso, aportó oportunamente la documentación, información y soportes requeridos por el organismo de control, reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos públicos.

La Uaesp respaldó la decisión del ente de control y aseguró que la prestación de los servicios funerarios distritales está garantizada para la ciudadanía - crédito Uaesp
La Uaesp respaldó la decisión del ente de control y aseguró que la prestación de los servicios funerarios distritales está garantizada para la ciudadanía - crédito Uaesp

La Uaesp informó que adelanta las actuaciones contractuales, administrativas y jurídicas necesarias para el cierre y liquidación del contrato anterior, además de implementar acciones orientadas a garantizar la adecuada defensa de los intereses del distrito. La entidad aseguró que la prestación de los servicios funerarios está garantizada y que se han intensificado los mecanismos de seguimiento y control institucional sobre la operación de los cementerios distritales.

Como parte de las medidas correctivas, la Uaesp incorporó las lecciones institucionales derivadas de este proceso en el nuevo modelo de concesión, que ahora incluye mayores mecanismos de control, supervisión y trazabilidad financiera y operativa. El nuevo esquema contractual refuerza las obligaciones de reporte, asegura el acceso permanente a la información para los organismos de control y adopta herramientas adicionales para proteger el patrimonio público. El objetivo es asegurar la continuidad, eficiencia y transparencia en la prestación de los servicios funerarios distritales bajo criterios de responsabilidad institucional y protección de los derechos de la ciudadanía.

Terminación unilateral y consecuencias contractuales

El Contrato de Concesión 415 de 2021 fue terminado de manera unilateral por la Uaesp mediante la Resolución 643 de 2024, debido a los graves incumplimientos detectados en la administración, operación y mantenimiento de los cementerios distritales. El acuerdo, que originalmente tenía una vigencia de cinco años, fue cancelado antes de su vencimiento tras comprobarse las anomalías en el manejo de los recursos públicos.

La Contraloría ordenó trasladar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones penales sobre el manejo de fondos de cementerios - crédito Uaesp
La Contraloría ordenó trasladar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante investigaciones penales sobre el manejo de fondos de cementerios - crédito Uaesp

Con la salida del operador privado, la Uaesp asumió directamente la operación de los cementerios para garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios funerarios. La Contraloría de Bogotá declaró a la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. y a sus representantes responsables fiscales por el detrimento patrimonial causado, y remitió los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal correspondiente.

Temas Relacionados

Contraloría de BogotáJardines de Luz y PazServicios FunerariosRecursos de cementerios distritalesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

La FIFA destina al rededor de 20 millones de pesos para los equipos en los que han actuado durante los dos últimos años cada jugador que es convocado a la Copa del Mundo 2026

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

Hijas del hombre que acusó a ‘El Pibe’ Valderrama de amedrentarlo defendieron a la leyenda de la selección Colombia

Hijas de Tobías Redondo Guarnizo afirmaron que el hombre no tiene argumentos para acusar al exfutbolista y su pareja

Hijas del hombre que acusó a ‘El Pibe’ Valderrama de amedrentarlo defendieron a la leyenda de la selección Colombia

Abogado de Petro acusó a Álvaro Leyva de buscar impunidad tras respaldar a Abelardo de la Espriella: “Es verdaderamente bochornoso”

El abogado Alejandro Carranza señaló que el excanciller estaría intentando evitar condenas relacionadas con el caso de los pasaportes y cuestionó sus recientes declaraciones sobre las elecciones presidenciales

Abogado de Petro acusó a Álvaro Leyva de buscar impunidad tras respaldar a Abelardo de la Espriella: “Es verdaderamente bochornoso”

Sinuano Día resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana publicó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy martes 26 de mayo: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Millonarios será premiado económicamente por la convocatoria de Álvaro Montero a la selección Colombia para el Mundial

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín confirmó a Amaranto Perea como su nuevo entrenador: es el actual asistente técnico de la selección Colombia