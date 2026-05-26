Alessandra Rojo de la Vega se suma a reto viral y le paga viaje a la playa a trabajadores de la Cuauhtémoc

Crédito: Alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, se sumó a un reto que se viralizó en redes sociales, en el cual empleados graban un video en el que le piden a a sus jefes determinar un número de likes, seguidores y nombrar a un artista que les comente para pagarles unas vacaciones en la playa, siempre y cuando se llegue a la meta.

La alcaldesa publicó un video el 1 de abril, en el cual empleados de la Cuauhtémoc le hicieron la pregunta: “jefa, jefa ¿Cuántos likes y nos lleva a la playa?”, a lo que Rojo de la Vega respondió que el video tiene que tener al menos 10 mil likes, su cuenta personal debe llegar al millón de seguidores y el cantante Alejandro Sanz debe comentar la publicación.

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Posteriormente, el 25 de mayo pasado, la alcaldesa publicó un nuevo video en seguimiento al tema, en el cual señaló que el reel anterior alcanzó los 2 millones de likes, su cuenta rebasó el millón de seguidores y el cantante español les comentó: “Nos vamos a la playa”.

En el video se ve a almenos 10 trabajadores de la alcaldía posando frente a las oficinas de la alcaldía y posteriormente en la playa, sin detallar en qué playa de México están.

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En la misma publicación, Rojo de la Vega presentó la noticia al mostrar una jornada de labores, destacando la carga de trabajo debido a que variso de los empleados se fueron de viaje.

En el videe los trabajadores que viajaron a la playa presumieron que en sus vacaciones nadaron en el mar, tomaron cerveza mientras tomaban el sol y les dieron un masaje.

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-¿Sigues preocupado, Esteban?.

-¿Se me nota la preocupación?, responde uno de los trabajadores tras ser cuestionado por uno de sus compañeros.

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Hasta el momento, la publicación tiene más de 55 mil likes y entre los comentarios están peticiones de seguidores, quienes piden que también a las mujeres trabajadoras que participaron en el reto se les pague el viaje.

Asimismo, hay comentarios en los que aprueban la acción de la alcaldesa y agradecen a Alejandro Sanz el haber apoyado a los trabajadores.

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