México

Niña de 7 años logró llamar al 911 luego de que su padrastro matara a su madre e hiriera a su hermana de 14 en Yucatán

Las autoridades de Yucatán investigan los hechos entro de una vivienda del fraccionamiento Real Montejo en Mérida

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Una mano enguantada de blanco sostiene una bolsa de evidencia azul sobre una mancha de sangre en un piso de madera clara, con cinta policial amarilla borrosa al fondo.
Una mano enguantada de forense levanta una bolsa de evidencia numerada junto a una mancha de sangre en el piso de madera, con cinta policial desenfocada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Yucatán investigan un feminicidio y una agresión contra una adolescente de 14 años dentro de una vivienda del fraccionamiento Real Montejo en Mérida, un caso en el que una mujer murió, el presunto agresor también falleció y la carpeta 95/2026 se integra en la unidad especializada en este delito porque la indagatoria apunta a violencia intrafamiliar y a un posible intento de abuso.

Dentro del domicilio también estaban dos menores: una niña de siete años herida y su hermana de 14 que tenía lesiones más graves.

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De acuerdo con la información recabada. La casa, propiedad de Alberto S. T., de 55 años, permanece asegurada por elementos de la SSP mientras continúan las diligencias.

El caso ocurrió este domingo 24 de mayo en una zona residencial del norte de Mérida y provocó consternación entre vecinos, quienes reportaron gritos al 911. La propia adolescente lesionada también logró pedir ayuda al número de emergencias, según la información obtenida.

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Oficial de policía de espaldas en la entrada de una habitación acordonada con cinta amarilla de "POLICIAE", observando el interior. Equipo forense visible a la izquierda.
Un oficial de policía observa una escena acordonada con cinta amarilla en el interior de un domicilio modesto en la Ciudad de México, donde se aprecian elementos forenses básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carpeta 95/2026 se integra por feminicidio y tentativa

La investigación está radicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio. De acuerdo con los primeros datos, el propietario del inmueble habría asesinado a su pareja sentimental, una mujer de aproximadamente 40 años, y después habría atacado a la menor de 14 años, en hechos que se investigan como feminicidio en grado de tentativa.

La adolescente permanece hospitalizada, al parecer por una lesión en la zona del tórax. La mujer falleció por una herida con arma blanca en los pulmones, según lo que ha trascendido hasta la tarde de este lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó de manera preliminar que las primeras indagatorias apuntarían a que la pareja habría tenido una discusión relacionada con un presunto intento de abuso contra la adolescente. Esa línea también forma parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro del predio asegurado.

En la vivienda fueron localizados dos adultos sin vida cuando llegaron las autoridades. Las corporaciones de seguridad confirmaron además que dos menores lesionadas recibieron atención de emergencia.

La versión preliminar apunta a una agresión seguida de suicidio

La información recabada señala que la madre de la adolescente habría encarado a su pareja después de enterarse del supuesto abuso. Después se habría producido una confrontación violenta en la que la mujer perdió la vida y el hombre presuntamente se autoinfligió las heridas que le causaron la muerte.

Esa hipótesis coincide con otra línea de investigación según la cual, si se confirma que una de las personas fallecidas fue quien cometió la agresión, las autoridades ministeriales cerrarían la carpeta. Hasta ahora no se ha emitido un posicionamiento oficial más amplio sobre esa posibilidad.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación realizan las diligencias en el inmueble. Las autoridades estatales indicaron que, por tratarse de una investigación en curso, por el momento no es posible proporcionar más información.

Vecinos de Real Montejo dijeron que no era la primera vez que había episodios de violencia en ese domicilio. También señalaron que en ocasiones anteriores la policía acudió al lugar, aunque no pudo intervenir porque la víctima no permitía el ingreso de los agentes.

La vigilancia policiaca continúa en la zona residencial mientras se desahogan peritajes y entrevistas. El inmueble sigue asegurado por la SSP y bajo resguardo ministerial.

El caso dejó al menos dos adultos sin vida y dos menores lesionadas dentro de la misma vivienda. La adolescente de 14 años fue quien alcanzó a alertar a los servicios de emergencia sobre la agresión.

  • Las autoridades de Yucatán investigan el caso como feminicidio y feminicidio en grado de tentativa dentro del fraccionamiento Real Montejo, en Mérida.
  • Una mujer murió, el presunto agresor también falleció y dos menores resultaron lesionadas; una de ellas, de 14 años, llamó al 911.
  • La carpeta 95/2026 está en integración y la vivienda de Alberto S. T., de 55 años, permanece asegurada por la SSP.

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