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La tierra en Michoacán empezó a expulsar agua hirviendo: México podría tener un nuevo géiser y CENAPRED ya está en alerta

El fenómeno apareció en el patio de una vivienda particular, donde comenzaron fuertes expulsiones de agua caliente, vapor y lodo

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Collage: Géiser en Ixtlán con vapor blanco en suelo árido. Agentes de Protección Civil y personas observan. Árbol seco y edificios bajo cielo azul con nubes.
Personal de Protección Civil supervisa la actividad de un géiser que emite vapor en Ixtlán, Michoacán, evaluando la situación en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo brote de vapor y agua caliente, con características similares a las de un géiser, fue localizado la madrugada de este martes en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la suspensión preventiva de clases en un kínder cercano.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, el fenómeno apareció en el patio de una vivienda particular, donde comenzaron fuertes expulsiones de agua caliente, vapor y lodo derivadas de la actividad geotérmica de la región.

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Las autoridades explicaron que la zona de Ixtlán de los Hervores es conocida por su actividad hidrotermal, debido a las fallas geológicas y a la presencia de aguas termales que permiten el ascenso de vapor y agua desde el subsuelo.

Suspenden clases en preescolar cercano al brote

Como medida preventiva, Protección Civil determinó la suspensión temporal de clases en un preescolar cercano al sitio donde se registró el brote, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y padres de familia.

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Además, personal de emergencia evacuó a la familia que habita el predio afectado y retiró tanques de gas, así como animales de granja que se encontraban en bodegas cercanas para evitar riesgos mayores.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque sí daños materiales en el terreno donde surgió el fenómeno hidrotermal.

Protección Civil mantiene monitoreo permanente

El coordinador estatal de Protección Civil Michoacán, Amuravi Ramírez Cisneros, señaló que todavía se realizan estudios especializados para determinar si científicamente el fenómeno puede clasificarse formalmente como un géiser.

Mientras tanto, especialistas llevan a cabo monitoreos de temperatura, presión y periodicidad de las expulsiones, además de análisis del agua y los gases emanados.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse atenta únicamente a la información oficial mientras continúan las labores de vigilancia y evaluación del terreno.

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