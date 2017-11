Francamente, uno no puede decir que la política económica es exitosa si tiene previsto aumentar en el volumen de asistencia social porque nos está indicando que la política económica no ha logrado el objetivo de crear la suficiente cantidad de inversiones para crear puestos de trabajo y permitir que la gente pueda vivir del fruto de su trabajo y no del asistencialismo "estatal" que siempre tiende a ser clientelismo.