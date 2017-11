Federico Andahazi planteaba en el programa de Luis Majul que no se puede estar en Corea del Medio. Que uno tiene que ser o de Corea del Sur o de Corea del Norte, y quien está en el Medio debe ser vomitable, poco menos. Y que la persona, esta chica que leyó un texto en un teléfono, era una sicaria del señor Reynaldo Sietecase. Ernesto Tenembuam, que estaba allí, y miraba la escena asombrado dijo '¿sicaria? Será alguien que no piensa como vos'. También me da la impresión de que en esta discusión empieza a haber de parte de algunas personas de la envergadura intelectual de Andahazi o de el nivel de Majul, gente que empieza con una cuestión macartista. Esta mañana Majul, en un artículo publicado en un diario, objeta el punto de vista intermedio de Fontevecchia cuando trata ciertos temas. ¿Esto que quiere decir? A mí me da la impresión de que lo peor que nos puede pasar a los periodistas es caer, primero, en esta horrible costumbre de volverse en una especie de policía político, empezar a señalar a tal porque piensa de tal modo. Cada uno piensa como le parece. Podés ser de Corea del Norte, sur, centro, oeste, este o ninguna, o ser de todas. Depende el día y frente a cual tema se me ocurre tener posiciones más o menos cortantes sobre ciertos asuntos y el resto veo lo que se me ocurre pensar.