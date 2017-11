Las circunstancias me fuerzan ahora a conceder que el análisis de George Chaya resultó más acertado. Para mi colega, El Líbano se convirtió en marioneta iraní un año atrás, en el preciso instante en que Aoun tomó investidura presidencial. No hizo falta una guerra con Israel, la cual no descarto a mediano y largo plazo. En todo caso, Líbano es ahora más vulnerable a la injerencia persa. Acaso evidencia de ello, el mes pasado Beirut designó el nombramiento de un embajador en Siria. Esto constituye un acto simbólico pero importante, por lo menos, si se tiene en cuenta que Líbano no enviaba representante para desasociarse del conflicto sirio. Por extensión, Siria es uno de los campos de batalla en donde se enfrentan los proxies de Irán y Arabia Saudita.