No vaya a pensar que no encuentro valor alguno en un acto eleccionario en general, o en este en particular. El acto de elegir a nuestros gobernantes y legisladores es un logro significativo para nuestro país, y una pieza clave de nuestro sistema de gobierno. Nos costó muchas idas y vueltas afianzarlo como derecho, y sostengo con firmeza no solamente su legalidad sino su utilidad. Por supuesto que aún debe ser mejorado, depurado, agilizado y transparentado, pero creo en él tanto como la mayoría de los argentinos, que en forma pacífica y con esperanza se acercan en cada oportunidad a la urna a ejercer este derecho fundamental. Es cierto que las PASO con candidatos únicos por partido nos parecen un gastadero de plata innecesario, que con las listas sábanas un poco nos venden gato por liebre, que la corrupción nos enfurece, que con una sola reelección inmediata reduciríamos el incentivo del saliente a debilitar el candidato entrante, y tantas otras imperfecciones que el sistema posee. Pero todo ello no pone en discusión al acto eleccionario como epicentro del sistema de representación política de nuestro sistema, y como el derecho clave para evitar la perpetuidad en el cargo de nuestros servidores públicos. Sí, servidores públicos.