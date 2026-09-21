EN VIVO | Emergencia por el incendio forestal continúa en Villa de Leyva, Boyacá: el 50% de la conflagración ya está controlado

La emergencia por el incendio forestal continúa este lunes 21 de septiembre de 2026 en Villa de Leyva, Boyacá, mientras las llamas avanzan por el cerro San Marcos y los organismos de socorro intentan contenerlas.
El fuego obligó a evacuar por completo algunas viviendas y hoteles, además de poner en riesgo a los habitantes del municipio y a los turistas que llegan a la zona.
El presidente Abelardo de la Espriella informó que el incendio está “confinado en terreno”. Según indicó, los equipos de respuesta concentran las tareas en la cabeza del fuego.
La situación permanece bajo intervención de la Fuerza Aérea Colombiana y los organismos de emergencia, que mantienen sus capacidades desplegadas para contener el avance de las llamas. El mandatario señaló que la prioridad operativa está puesta en controlar el sector más activo del incendio.
Fuerza Aérea realizó 35 descargas
La Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó un Black Hawk para intervenir el incendio forestal que afectó a Villa de Leyva, en Boyacá. La aeronave realizó cerca de 35 descargas sobre las zonas con focos activos y mayor afectación.
Según informó el brigadier general John López, comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el helicóptero UH-60L arrojó unos 53.000 litros de agua, equivalentes a 14.000 galones. La operación buscó disminuir la intensidad de las llamas y contener su avance hacia otros sectores.
Trabajo para controlar las llamas
La emergencia movilizó a más de 400 personas entre organismos de socorro, habitantes y voluntarios, que apoyan las tareas por tierra y aire en las zonas afectadas.
El despliegue reúne a cerca de 207 bomberos y socorristas de la Defensa Civil en las labores terrestres. A ese equipo se suman alrededor de 200 habitantes y voluntarios, distribuidos en distintos frentes de trabajo para reforzar la respuesta ante la situación.
El operativo aéreo incluye cuatro helicópteros, que efectuaron cerca de 170 descargas de agua. Las aeronaves arrojaron unos 240.000 litros sobre los sectores comprometidos.
El balance más reciente del Ministerio de Ambiente indica que el incendio ha afectado cerca de 290 hectáreas de vegetación y está controlado en un 50%. Los fuertes vientos dificultan el trabajo y podrían reactivar algunos focos, mientras el fuego ya consumió más de 200 hectáreas y afectó a varios animales.