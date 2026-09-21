EN VIVO | Emergencia por el incendio forestal continúa en Villa de Leyva, Boyacá: el 50% de la conflagración ya está controlado

El incendio forestal puso en riesgo a los habitantes del municipio y a los turistas que llegan a la zona - crédito Sebastian Arguello/REUTERS

La emergencia por el incendio forestal continúa este lunes 21 de septiembre de 2026 en Villa de Leyva, Boyacá, mientras las llamas avanzan por el cerro San Marcos y los organismos de socorro intentan contenerlas.

El fuego obligó a evacuar por completo algunas viviendas y hoteles, además de poner en riesgo a los habitantes del municipio y a los turistas que llegan a la zona.