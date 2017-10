En este último sentido, es del caso enfatizar que, igual que en el mundo vegetal y animal, hay propiedades y características que hacen a la naturaleza de las cosas; del mismo modo decimos que hay propiedades y características del ser humano. El eje central de la especie humana es su libre albedrío, la única especie conocida que cuenta con ese atributo que le permite razonar, argumentar, evaluar, corregir y decidir entre opciones. En esa línea, el libre albedrío faculta a los humanos a seguir proyectos propios y el hacer o no hacer en libertad otorga derechos que no lesionan iguales facultades de terceros. Como bien ha consignado Montesquieu en su obra más conocida: "Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa" y Marco Aurelio Risolia ha puntualizado que no existe tal cosa como el abuso del derecho, ya que un mismo acto no puede ser conforme y a la vez contrario al derecho. La contracara de esto último estriba en la pretendida figura de las limitaciones a la libertad, lo cual, por los mismos motivos, se confunde con el libertinaje, que es ausencia de libertad.