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América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

El partido entre ambos equipos definirá al último semifinalista del campeonato

América disputará buscará avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup 2026(X@ClubAmerica)
América disputará buscará avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup 2026(X@ClubAmerica)
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América enfrentará al Columbus Crew en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Ambos equipos llegan con rachas positivas en el torneo binacional, pero también con antecedentes en los últimos años, lo que provoca un choque de “alto poder”.

América avanzó a la fase de eliminación directa en la Leagues Cup tras obtener dos victorias consecutivas con el mismo marcador: 3-1 frente a San Diego FC en el Estadio Banorte y ante Portland Timbers. En la tercera jornada, el equipo de Guillermo Almada igualó 1-1 con Austin FC, pero no sumó el punto extra, ya que cayó en la serie de penaltis.

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El conjunto azulcrema quiere retomar el vuelo de la mano de Guillermo Almada.
El conjunto azulcrema quiere retomar el vuelo de la mano de Guillermo Almada. (Jovani Pérez | Infobae México)
(Joseph Maiorana/REUTERS)
(Joseph Maiorana/REUTERS)

Por su parte, Columbus Crew replicó la trayectoria de Las Águilas al vencer en sus primeros dos encuentros de la Primera Ronda a Atlas y Pachuca. En su tercer compromiso, empató con Pumas y, a diferencia de América, sí logró adjudicarse el punto adicional luego de imponerse en la tanda de penaltis.

Club América Henry Martín Juárez jornada 5 Liga MX
El Club América gana a Bravos de Juárez con doblete de Henry Martín en la jornada 5 Liga MX (Club América/FB)

Antecedentes entre ambos equipos

Los antecedentes recientes entre América y Columbus Crew muestran un historial equilibrado y con marcados momentos de tensión. El enfrentamiento más reciente ocurrió en la Campeones Cup de 2024, donde el duelo terminó igualado en uno. La definición se resolvió desde el punto penal, con un triunfo para el conjunto de Coapa.

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Raphael Cavalcante de América celebra un gol durante un partido de la Liga MX en el estadio Banorte, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel
Raphael Cavalcante de América celebra un gol durante un partido de la Liga MX en el estadio Banorte, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

Previamente, ambos equipos se encontraron en la Leagues Cup 2023. En esa ocasión, el Columbus Crew logró una victoria contundente por 4-1. Cucho Hernández fue figura con un doblete, acompañado por los goles de Christian Ramírez y Steven Moreira. El único tanto para las Águilas fue obra de Kevin Álvarez.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

La definición de uno de los semifinalistas de la Leagues Cup 2026 se vivirá este miércoles 26 de agosto en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson, California. El reloj marcará las 20:45 horas (tiempo del centro de México) cuando América y Columbus Crew vuelvan a encontrarse, esta vez con el pase a la siguiente ronda en juego.

Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Raphael Veiga celebrates scoring their first goal with Ramon Juarez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Raphael Veiga celebrates scoring their first goal with Ramon Juarez REUTERS/Eloisa Sanchez

La transmisión del encuentro estará disponible en diferentes plataformas. Los aficionados podrán optar por seguirlo en Apple TV mediante el servicio de streaming, o bien sintonizarlo a través de la televisión abierta en Imagen Televisión y Nu9ve. Para quienes prefieran la televisión restringida, TUDN ofrecerá cobertura completa del partido.

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