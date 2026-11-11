Hombre que abusó de su hija de seis años quedó libre en Nicaragua tras el perdón presidencial de Ortega y Murillo

José Antonio Álvarez Rivas recuperó la libertad tras cumplir dos años y medio de una condena de doce años por abuso sexual contra su hija./ (Despacho 505)

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José Antonio Álvarez Rivas, condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de su hija de seis años en Managua, recuperó la libertad este fin de semana tras cumplir dos años y medio en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa.

Fue uno de los 2,000 reos comunes beneficiados el 8 de noviembre con el perdón presidencial otorgado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La medida fue la sexta excarcelación masiva del año y elevó a 9,900 la cantidad de presos comunes liberados en ese período, la misma cifra registrada el año anterior. En los últimos 11 años, más de 70,000 personas abandonaron las cárceles nicaragüenses mediante estas disposiciones, según Despacho 505.

El caso de Álvarez Rivas quedó asentado en la sentencia 166-2024, dictada el 23 de octubre de 2024 por el juez Harold Javier Leal Elías, titular del Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Violencia de Managua. El tribunal lo declaró culpable de abuso sexual contra la niña, que era su hija.

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La acusación estableció que el hombre, entonces de 41 años, se había separado de la madre de la menor, pero continuaba viviendo en la casa de la abuela materna. Una noche de noviembre de 2021 fue al cuarto de la niña y le propuso jugar.

La sexta excarcelación masiva del año elevó a 9,900 la cantidad de presos comunes perdonados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente judicial señaló que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima por su edad, la relación de parentesco, la autoridad que ejercía y su permanencia en la vivienda. La acusación describió que comenzó a hacerle cosquillas y luego realizó “tocamientos libidinosos en la vulva por encima de la ropa que vestía”.

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La conducta de la niña alertó a sus familiares. Dejó de dormir con su padre y, cada vez que escuchaba la motocicleta que anunciaba su llegada, corría al cuarto de su abuela y fingía estar dormida.

La defensa apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones de la Sala Penal Especializada en Violencia, Adolescentes y Familia confirmó el fallo. La pena debía extinguirse provisionalmente el 18 de mayo de 2036.

Los registros judiciales también mostraron un antecedente de 2009, cuando Álvarez Rivas fue denunciado por violencia contra una mujer en Managua. Aquel proceso fue archivado luego de una mediación.

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Las liberaciones vinculadas a efemérides partidarias

La liberación fue anunciada para conmemorar el aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. Murillo, vocera del régimen, presentó la decisión como una medida de reconciliación familiar basada en argumentos religiosos.

Rosario Murillo enmarcó la liberación de los 2,000 reos en el aniversario de la muerte del fundador sandinista Carlos Fonseca Amador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como parte de nuestra vocación y confirmación de pueblo cristiano y solidario, de nuestra hermandad, vamos a estar asegurando el tránsito de 2,000 personas, varones y mujeres albergadas, hasta ahora, en los distintos Centros Penitenciarios del país, que ingresan al régimen de convivencia familiar por buena conducta, para una nueva oportunidad de trabajar en sus hogares y familias por el bien común”, afirmó.

La política de excarcelaciones masivas contradice los requisitos de la Ley del Régimen Penitenciario, Ley 473, que establece controles, porcentajes de pena cumplida y supervisión de quienes recuperan la libertad. Esas obligaciones no se concretan en la práctica, indicó el sitio.

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Una socióloga nicaragüense consultada desde el exilio sostuvo que vaciar las cárceles bajo fechas políticas y partidarias debilita el sistema de justicia y deja a la sociedad sin protección. “Cuando alguien ve que liberan a miles de personas cada cierto tiempo el mensaje que recibe es que delinquir sale barato”, advirtió.

La especialista agregó que, cuando las liberaciones dependen del calendario político y no del comportamiento ni de la rehabilitación carcelaria, los reclusos dejan de esforzarse por modificar su conducta. “El preso ya no se esfuerza por rehabilitarse, sino que está esperando el próximo anuncio de Rosario Murillo”, mencionó.

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