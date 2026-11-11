Nicaragua

El sector público reduce su nómina, mientras la creación de empleo formal sigue limitada en Nicaragua

Las cifras del INSS hasta septiembre muestran avances desiguales: comercio y construcción sumaron afiliados, mientras la manufactura, las actividades agropecuarias, salud y educación registraron caídas

Manos que sostienen una orden de trabajo sobre un escritorio de madera con una computadora portátil, un archivador azul y una taza.
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social registró 821,774 trabajadores afiliados hasta septiembre tras sumar 11,577 cotizantes desde diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hasta septiembre, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) registró 821,774 trabajadores afiliados, una cifra superior a la de diciembre, aunque con avances desiguales entre las distintas actividades económicas. Los datos divulgados por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y analizados por Diario La Prensa reflejan un crecimiento limitado del empleo formal en Nicaragua.

Durante los primeros nueve meses del año, la cantidad de afiliados aumentó en 11,577 personas respecto de la base de diciembre, cuando había 810,197 cotizantes. Esto equivale a un promedio de 1,286 incorporaciones mensuales al empleo formal. En la comparación con septiembre del año anterior, el incremento fue de 11,286 afiliados.

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El comportamiento del empleo con cobertura de seguridad social difirió de los indicadores de actividad. El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) registraba un crecimiento promedio anual de 4.7% hasta agosto, pero varios sectores que mostraban expansión económica tuvieron aumentos acotados de afiliados o reducciones de personal.

El comercio y la construcción sumaron afiliados, con resultados moderados

El comercio agregó 1,151 trabajadores afiliados frente al mes anterior y alcanzó una base de 161,251 personas hasta septiembre. El sector registraba una expansión de 9.5% en el IMAE acumulado hasta agosto, según los datos citados por Diario La Prensa.

La construcción también incrementó el número de trabajadores formales durante el último año. El sector pasó de 26,183 afiliados en septiembre del año previo a 27,295 en el mismo mes, una diferencia que representa un promedio de 93 incorporaciones mensuales.

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La actividad constructora figuraba entre las de mayor crecimiento económico, con una variación promedio anual de 22.7% hasta agosto. Las cifras de afiliación, no obstante, muestran que el aumento de trabajadores registrados fue menor que el ritmo de expansión señalado para la actividad.

Las empresas de minas y canteras tenían 7,394 afiliados hasta septiembre. El total fue menor que el de agosto, aunque superó en 1,255 personas al registrado en igual mes del año anterior. El sector mostraba un crecimiento promedio anual de 5.5%, impulsado en parte por las exportaciones de oro en bruto.

Trabajadores con cascos y chalecos de seguridad atan mallas de metal y montan paneles de encofrado en un edificio en obras.
La construcción totalizó 27,295 afiliados en septiembre tras sumar un promedio de 93 trabajadores al mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria y las actividades agropecuarias registraron descensos

La industria manufacturera concentraba 153,856 trabajadores afiliados al INSS hasta septiembre. El número implicó una reducción de 1,067 plazas frente a agosto y de 16,117 trabajadores respecto del mismo mes del año anterior.

El descenso de afiliados en la manufactura coincidió con una variación negativa de 1.2% en el IMAE promedio anual del sector hasta agosto. La información disponible no detalla cuáles fueron las ramas industriales que concentraron la reducción del empleo formal.

Las actividades agropecuarias, la silvicultura, la caza y la pesca registraron 54,772 afiliados. Esa cantidad quedó por debajo de los 62,493 trabajadores contabilizados en diciembre de 2023 y se mantuvo en el mismo nivel que el mes anterior.

Dentro de este grupo de actividades, el rubro pecuario crecía a una tasa promedio anual de 6.2%, mientras que la agricultura presentaba una caída de 1.8%. Los datos del INSS reflejan que el desempeño de estas actividades no se tradujo en una expansión de la base de cotizantes durante el período analizado.

El sector financiero acumulaba 88,307 afiliados. Frente a agosto, las empresas de esta actividad redujeron su plantilla en 125 trabajadores, aunque en la comparación interanual incorporaron 3,391 personas. El IMAE financiero mostraba una expansión promedio anual de 4.5% hasta agosto.

El Gobierno central redujo su cantidad de trabajadores afiliados

El Gobierno central redujo su nómina a 106,306 trabajadores formales con descensos en los sectores de salud y educación.
El Gobierno central redujo su nómina a 106,306 trabajadores formales con descensos en los sectores de salud y educación.

El Gobierno central tenía 106,306 trabajadores activos hasta septiembre. La cifra fue inferior a los 106,441 afiliados registrados en agosto y también se ubicó por debajo de los 108,042 empleados contabilizados en septiembre del año anterior.

La diferencia interanual equivale a una reducción de 1,736 trabajadores en la base de afiliados del sector público. Las áreas de salud y educación también exhibieron menores cantidades de cotizantes en la comparación con el año previo.

El sector de salud registró 19,927 trabajadores hasta septiembre, frente a los 21,348 que tenía un año antes. En educación, la cantidad pasó de 47,701 a 47,384 afiliados durante el mismo período.

Un economista consultado por Diario La Prensa y no identificado por temor a represalias señaló que los datos reflejan una distancia entre los indicadores de crecimiento económico y la generación de empleo formal. También sostuvo que las oportunidades laborales son limitadas tanto en las empresas formales como en el sector estatal.

Las cifras disponibles muestran un mercado laboral formal con aumentos en algunas actividades, como comercio, construcción y finanzas, y con reducciones en otras, entre ellas la manufactura, las actividades agropecuarias y el Gobierno central.

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