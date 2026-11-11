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Nicaragua marca territorio en Puerto Rico: Jasmine Blandford gana el primer premio oficial de Miss Universo 2026

Entre caravanas folclóricas, un avión privado y tributos que unieron a dos pueblos, la fiesta de salida de Jasmine Blandford conquistó a la organización de Miss Universo

Desde una emotiva despedida en Miami hasta una vibrante bienvenida en Cayey al ritmo de gigantonas, la travesía de Jasmine Blandford hacia Puerto Rico no tuvo rival (Cortesía: Jasmine Blandford).
Desde una emotiva despedida en Miami hasta una vibrante bienvenida en Cayey al ritmo de gigantonas, la travesía de Jasmine Blandford hacia Puerto Rico no tuvo rival (Cortesía: Jasmine Blandford).
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Nicaragua no esperó a la noche de coronación para dar el primer golpe de autoridad en San Juan. En un anuncio formal emitido ayer 10 de noviembre, la Organización Miss Universo confirmó que Jasmine Blandford se adjudicó el premio especial de «La Gran Despedida», una dinámica global diseñada para premiar la movilización, creatividad y arraigo popular más impactante antes del arribo de las delegadas a la isla.

La maquinaria nicaragüense arrasó frente a otras nueve naciones finalistas gracias a un despliegue sin precedentes que combinó avión privado, caravanas folclóricas y un marcado simbolismo humanitario.

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El periplo de Blandford comenzó con un evento exclusivo en Miami donde la caribeña dejó clara su postura frente al ruido exterior: «Sé quién soy, sé de dónde vengo, y nada va a distraerme de mi propósito». La escala en el aeropuerto de Fort Lauderdale elevó el tono mediático al revelarse una aeronave ploteada con su fotografía oficial, desde donde despegó arropada por cánticos y banderas azul y blanco.

Una vez en suelo boricua, el itinerario esquivó los tópicos habituales para tender puentes históricos: Jasmine encabezó una parada solemne en Carolina frente al memorial de Roberto Clemente, recordando el sacrificio del astro deportivo boricua en 1972 en auxilio del pueblo nicaragüense, para luego trasladarse a Cayey y sumergirse en una fiesta comunitaria con gigantonas tradicionales y música en vivo.

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Rodeada de fanáticos, chicheros y la tradicional gigantona, Jasmine Blandford desató la fiesta popular a su llegada a la isla.

Por lo que, el veredicto del panel interno de la OMU le otorgará ahora un beneficio invaluable en plena vorágine competitiva: una cena íntima y a puerta cerrada con sus familiares directos y equipo de preparación en la antesala de la gala decisiva.

Aunque este lauro no añade puntos numéricos al escrutinio del jurado de la gala, consolida el estatus de Nicaragua en los radares de observadores veteranos como Osmel Sousa o Eli Zamora, quienes han anotado su contundencia escénica entre los perfiles a monitorear.

Días de concentración en Puerto Rico: derroche de moda, versatilidad y hermandad internacional

Instalada de lleno en el cuartel general del certamen en San Juan, Blandford ha reconfigurado la narrativa visual de esta edición número 75 mediante una audaz exhibición de estilismo, carisma espontáneo y una convivencia fluida que trasciende el rigor del libreto oficial.

Su paso por los pasillos del hotel de concentración y las locaciones de grabación se ha convertido en una pasarela continua donde cada aparición responde a una curaduría estética calculada.

A lo largo de estas primeras jornadas de ensayos exhaustivos, entrevistas con marcas patrocinadoras y sesiones fotográficas, la representante de Kukra Hill ha alternado registros sin titubeos.

Jasmine Blandford y Mariale Acosta protagonizaron su primer encuentro juntas durante el arranque de la concentración de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico, donde se dejaron ver compartiendo con mucha cercanía, sonrisas y orgullo centroamericano.

El eje central de su magnetismo escénico sigue siendo la defensa intransigente de su corona natural. Blandford ha transformado su textura afro en un manifiesto identitario dentro de un circuito históricamente homogéneo. Desde peinados altos escultóricos de trazo editorial hasta su melena suelta en máxima plenitud durante las actividades diurnas, su propuesta desafía los moldes convencionales y reivindica la herencia afrocaribeña de la Costa Caribe nicaragüense con frescura cosmopolita.

Lejos de alimentar rivalidades artificiales, Jasmine se ha integrado con naturalidad en el núcleo de las concursantes de la región, compartiendo risas y contenido digital junto a las delegadas de Puerto Rico, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela. La sintonía también se ha extendido al continente asiático y europeo; no es raro verla en complicidad con Miss Filipinas y Miss Francia. Esa vibra cálida, desprovista de poses defensivas, la sitúa como una figura conciliadora y magnética en el backstage.

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