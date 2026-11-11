Rosario Murillo interviene el hospital de la Policía de Nicaragua: fondos millonarios, corrupción y el médico personal de Ortega detenido

Las cotizaciones mensuales de miles de agentes y empleados policiales inyectaban millones de córdobas al presupuesto del centro médico. (Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

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Rosario Murillo dispuso la intervención del Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes, quitó a la Policía Nacional el control de su centro médico y encaminó su administración hacia Servicios Médicos Especializados, empresa vinculada al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La medida aparta a la institución uniformada de la gestión de las cotizaciones de sus agentes y alcanza a una estructura que concentraba contratos, servicios preferenciales y sobresueldos.

El hospital funcionó durante años con aportes mensuales de miles de oficiales y empleados administrativos de todo el país. Esos fondos inyectaban millones de córdobas al presupuesto policial, además de los ingresos por consultas e intervenciones, según Nicaragua Investiga.

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La administración del seguro de salud policial pasará a Servicios Médicos Especializados, conocida como SERMESA y gestionada por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La transferencia deja las cotizaciones de la tropa bajo la estructura del INSS, en lugar de la gestión interna de los comisionados.

La caída de la directiva médica policial

La Procuraduría General de la República ejecutó el operativo después de una auditoría que alegó desvíos de fondos y “corrupción no autorizada”. La intervención derivó en el apartamiento de la junta directiva del hospital.

Rosario Murillo ordenó la intervención del Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes y retiró su control a la Policía Nacional. (Imagen de cortesía)

Entre los detenidos bajo arresto domiciliario figura el comisionado general Julio César Paladino, director del centro, médico personal de Daniel Ortega y rector universitario. También fueron alcanzados el subdirector financiero, comisionado mayor Jorge Rivas Castillo, y la jefa de enfermería, comisionada Aracely Solís.

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Paladino estaba a cargo del cuidado exclusivo de la salud de Ortega. Su detención alcanza a un funcionario que combinaba responsabilidades médicas, policiales y académicas dentro de la estructura estatal.

El hospital mantenía una posición financiera propia dentro de la Policía Nacional. Además de administrar las contribuciones de sus afiliados, concentraba la contratación de servicios médicos y un esquema de beneficios para integrantes de la institución.

El control del INSS sobre los aportes policiales

El Hospital Carlos Roberto Huembes había sido adscrito formalmente al Ministerio del Interior en marzo de 2020, una decisión orientada a sortear las sanciones de Estados Unidos contra la Policía Nacional. Pese a ese cambio administrativo, los comisionados que ahora están detenidos mantenían el control operativo y económico del centro.

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La intervención de la Procuraduría General de la República desplaza a la jefatura policial de uno de sus principales espacios de gestión de recursos. La entidad, bajo el mando de Murillo, asume un papel central en la toma de control de instituciones, alcaldías y fondos administrados por organismos estatales.

La empresa SERMESA asumirá la administración de los aportes de salud policial bajo la órbita del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. (Foto cortesía canales estatales nicaragüenses)

La transferencia a SERMESA afecta el manejo de un beneficio que la cúpula policial consideraba exclusivo. Los aportes de los agentes quedarán bajo la administración del INSS, mientras la Policía Nacional pierde el control directo sobre su proyecto de salud más rentable.

SERMESA pertenece al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que posee el 100 % de la empresa. Aunque está constituida legalmente como sociedad anónima, el presidente ejecutivo del instituto, Roberto López, confirmó que la entidad estatal es su propietaria total.

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El INSS creó la compañía para adquirir clínicas y hospitales privados que luego pasaron a manos del Estado. Entre las compras figuran el antiguo Hospital Central Managua, el Hospital Cruz Azul, la Clínica Su Médico, el Hospital La Fraternidad y Polimesa.

SERMESA funciona con contabilidad separada y es administrada como una empresa privada. El propio instituto le adjudica contratos para atender a sus asegurados, mientras la compañía también ofrece servicios médicos a particulares y aseguradoras.