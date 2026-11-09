Nicaragua

Kerstin Miranda, la nicaragüense que convirtió el exilio en poesía, música y teatro

“Pudieron quitarme mi casa, mis cosas, pero no me van a quitar mi voz”. Con esa idea, la artista nicaragüense Kerstin Miranda define su recorrido tras abandonar su país debió a la crisis sociopolítica de 2018

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La crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018 forzó el exilio de la artista Kerstin Miranda hacia Costa Rica. (Cortesía: Redes sociales)
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La crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en 2018 atravesó la vida de Kerstin Miranda, artista multidisciplinaria nacida en Masaya. La violencia que presenció, su posterior salida del país y el proceso de reconstruirse en Costa Rica definieron una vida en la que conviven la poesía, la música, el teatro y la memoria del exilio.

Kerstin creció en Masaya, una ciudad cuyas tradiciones culturales, folclóricas y populares permanecen como una referencia constante en su trabajo. Desde niña se interesó por distintas expresiones artísticas. A los 15 años comenzó a escribir y, poco después, inició sus estudios de guitarra, una práctica que sostuvo mientras cursaba su formación universitaria.

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“Soy de Masaya y en Masaya contamos con muchas tradiciones culturales, folclóricas”, relata en la serie #LejosDeCasa de ONU Derechos Humanos para América Central (ACNUDH), que reúne testimonios de personas que tuvieron que rehacer sus vidas fuera de Nicaragua.

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Las tradiciones folclóricas de Masaya marcaron los inicios creativos de Kerstin Miranda en la escritura y la guitarra. (Cortesía: Redes sociales)

La relación con su ciudad de origen también está marcada por lo que ocurrió durante la crisis de 2018. La artista recuerda los enfrentamientos, la presencia policial, las armas y las muertes registradas durante aquellos meses.

Un informe de ACNUDH sobre las protestas de ese año ubicó a Masaya entre los principales epicentros de las manifestaciones, junto con Managua y Carazo. El documento señaló que esas zonas concentraron algunas de las cifras más altas de muertes en el contexto de la represión.

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Su salida forma parte de un fenómeno migratorio que se profundizó desde entonces. Un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado indicó que, según fuentes no oficiales, más de 800 mil nicaragüenses abandonaron el país desde 2018.

El exilio, la creación y una voz que mantiene el vínculo con Nicaragua

“Yo creo que Nicaragua está presente siempre, desde un luto, desde un dolor”, afirma. Para ella, el exilio no eliminó el vínculo con sus raíces ni con su identidad. “Pudieron quitarme mi casa, mis cosas, pero no me van a quitar mi voz”, dice sobre su decisión de continuar con su trabajo creativo lejos de su territorio de origen.

Ya instalada en Costa Rica, Miranda dejó de postergar su formación artística y la convirtió en una prioridad. Estudió en el Taller Nacional de Teatro, una experiencia que define como una devolución a la vida y como un paso necesario para consolidar una vocación que había comenzado en la adolescencia.

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Kerstin afirma que el exilio no quebró su vínculo con Nicaragua ni su decisión de sostener su voz creativa. (Cortesía: ONU Derechos Humanos para América Central)

Su trabajo artístico reúne escritura, interpretación y composición, con una mirada centrada en la experiencia migratoria y en las marcas que deja el desarraigo.

Transformar la experiencia migrante en poesía, música y diálogo comunitario

Entre sus proyectos se encuentra “El país del otro lado”, un poemario aún en proceso que aborda la pérdida de identidad, la distancia con Nicaragua y la búsqueda de pertenencia en Costa Rica. Uno de los textos vinculados con esa obra se titula “Pasado los años”.

También participa en “Migrar la mirada”, un podcast que recoge testimonios de personas migrantes y busca generar espacios de diálogo entre la población costarricense y quienes llegaron al país desde Nicaragua y otros lugares de la región.

Kerstin considera que la distancia entre las comunidades puede limitar los intercambios culturales y los aprendizajes mutuos. Por eso, busca que las historias de las personas nicaragüenses migrantes no queden reducidas al sufrimiento o a la necesidad de ayuda, sino que reflejen también sus trayectorias, capacidades y aportes.

El podcast 'Migrar la mirada' fomenta el diálogo entre la sociedad costarricense y la comunidad de personas migrantes. (Cortesía: ONU Derechos Humanos para América Central)
El podcast 'Migrar la mirada' fomenta el diálogo entre la sociedad costarricense y la comunidad de personas migrantes. (Cortesía: ONU Derechos Humanos para América Central)

Por su parte, hace una año su canción-poema “No me olvides” fue nominada a los premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) en las categorías de mejor canción de autor y canción del año.

Actualmente mantiene la expectativa de regresar a Nicaragua para continuar allí su carrera artística. Aspira a contar con la preparación necesaria para acompañar a nuevas generaciones de creadores y aportar a una sociedad que deberá enfrentar heridas de la crisis.

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