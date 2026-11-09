Nicaragua

Nicaragua proyecta más bachilleres que cupos en las universidades públicas para 2027

El proceso de prematrícula para las universidades públicas no contempla exámenes de ingreso y permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre de 2026

Las universidades públicas de Nicaragua habilitarán 70,000 cupos para 2027 ante el egreso de 86,000 nuevos bachilleres. (Foto: UNAN Managua)
Las universidades públicas de Nicaragua habilitarán 70,000 cupos para 2027 ante el egreso de 86,000 nuevos bachilleres. (Foto: UNAN Managua)
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La oferta de las universidades públicas de Nicaragua para el año académico 2027 será de 70,000 cupos en 130 carreras y 13 centros de estudio. La cifra se ubica por debajo de la disponibilidad asignada para el ciclo 2026, mientras 86,000 estudiantes de colegios públicos y privados finalizarán el bachillerato este año.

La Secretaría Técnica para la Atención de las Universidades anunció que incorporará cinco carreras en 2027, aunque, no se precisó cuáles serán ni cuántas plazas se asignarán a cada institución o programa.

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La red universitaria contempla a la Universidad de Emprendedores La Sandino, creada en 2025 en un inmueble confiscado. La institución no registra aún promociones de graduados y no se conoce un plan consolidado de sus carreras.

Mientras la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Managua ofreció 14,000 cupos en 2026, sin que hasta la fecha se hayan divulgado las cifras de nuevo ingreso del resto de las universidades, según Confidencial.digital.

La plataforma habilita tres preferencias de estudio

La prematrícula estará disponible hasta el 19 de noviembre de 2026 mediante una plataforma única de admisión en línea. El sistema no incluye exámenes de ingreso.

Cada postulante puede elegir tres alternativas entre universidades, sedes y modalidades. La convocatoria está destinada a estudiantes del último año de secundaria, bachilleres sin estudios previos en universidades públicas, personas que buscan cambiar de carrera y quienes desean comenzar una segunda formación.

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La SECET excluye a quienes terminaron una carrera y todavía no tramitaron su título. También quedan fuera del proceso los alumnos suspendidos de forma temporal o definitiva por motivos disciplinarios.

La Secretaría Técnica excluye del ingreso universitario a estudiantes sancionados y a graduados sin trámite de titulación. (Foto: UNAN Managua)
La Secretaría Técnica excluye del ingreso universitario a estudiantes sancionados y a graduados sin trámite de titulación. (Foto: UNAN Managua)

Los aspirantes deben utilizar el código único de su cédula de identidad o de su partida de nacimiento para completar el registro. La matrícula ordinaria reunía 51,687 inscriptos durante las primeras dos semanas de la convocatoria.

Bismarck Santana, secretario técnico para la atención a las universidades en Nicaragua, afirmó a un medio oficialista que el registro alcanzaba 53,687 aspirantes. Del total, el 38% tenía menos de 19 años.

El funcionario indicó que 11,938 estudiantes se encontraban en el grupo de 20 a 29 años. Otros 1,941 aspirantes superaban los 30 años.

Los 2,000 registros restantes correspondían a la universidad abierta en línea y a postulantes del Sistema Penitenciario Nacional.

Las calificaciones de secundaria determinan la asignación

Las universidades públicas dejaron de aplicar pruebas de admisión en 2020. Desde entonces, las plazas se distribuyen de acuerdo con los promedios obtenidos por los estudiantes durante los dos últimos años de bachillerato.

El Consejo Nacional de Universidades consignó que solo el cinco por ciento de los docentes universitarios cuenta con doctorado. (Foto: UNAN Managua)
El Consejo Nacional de Universidades consignó que solo el cinco por ciento de los docentes universitarios cuenta con doctorado. (Foto: UNAN Managua)

El proceso considera las notas de Matemática, Lengua y Literatura, Biología, Física e Inglés. Las carreras asignan primero sus cupos a los aspirantes con las calificaciones más altas.

Cuando una opción alcanza su límite de plazas, los postulantes pasan a competir por la segunda preferencia. Si tampoco acceden en esa instancia, el sistema evalúa la tercera alternativa elegida.

Confidencial.digital señaló que las autoridades no precisaron cuáles serán las cinco carreras anunciadas ni cuántas plazas se asignarán a cada institución o programa.

Los últimos registros disponibles muestran datos distintos sobre matrícula y docencia

La SECET sostiene que la matrícula universitaria nacional supera los 200,000 estudiantes en 2026. La entidad indicó que ese registro representa un aumento de 46% en comparación con los 137,162 alumnos contabilizados en 2021.

El último anuario estadístico del Consejo Nacional de Universidades, con datos hasta 2023, situaba la matrícula en torno a 193,116 estudiantes. Ese informe registraba 9,519 docentes.

El Consejo Nacional de Universidades informó que el 28% de los profesores tenía una maestría y el 5% había alcanzado un doctorado. El documento también consignó que el 30% de los cerca de nueve mil docentes contaba con una plaza permanente.

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