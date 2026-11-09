Vendió su casa, sus camiones y su empresa para abrir un negocio de comida nicaragüense en Florida

James Reyes vendió su empresa de transporte pesado y su casa para fundar un negocio de comida nicaragüense en Florida. (Foto: Fritangas Managüita)

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Durante años, James Reyes cambió de rumbo tras conducir y administrar una empresa de transporte pesado en Arizona. La compañía llegó a reunir unos 18 camiones, pero el empresario nicaragüense-estadounidense decidió dejar atrás esa actividad para iniciar una apuesta familiar en Florida.

En 2023, Reyes vendió su empresa, los vehículos y su casa para crear con su esposa, Tamara Reyes, un negocio de comida nicaragüense. La pareja probó primero con un camión de comida y luego abrió dos restaurantes de fritanga, desde donde proyecta llevar los sabores de Nicaragua a otras ciudades de Estados Unidos y al exterior.

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El cambio no respondió a una caída del negocio de transporte. Reyes quería una actividad que no dependiera únicamente de él y que permitiera la participación de toda su familia.

“El buen negociante lo arriesga todo”, afirmó Reyes a Confidencial.digital. El empresario sostuvo que siempre había buscado un proyecto familiar.

La historia de la fritanga comenzó en las tierras de Chontales

Reyes nació en Miami en septiembre de 1990. Sus padres, originarios de Chontales, habían emigrado a Estados Unidos durante la guerra de la década de 1980.

Cuando tenía nueve meses, su abuela lo llevó a Nicaragua. El niño creció entre las fincas ganaderas de su abuelo, en tierras chontaleñas.

Aquellos años dejaron una referencia que más tarde reaparecería en los restaurantes. La cocina, los productos y la decoración de los locales recuperan parte de esa identidad regional.

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Reyes regresó a Estados Unidos en 2004, a los 14 años. Diez años después comenzó a conducir furgones y rastras, pese a que nadie de su familia se dedicaba al transporte pesado.

Un camión de comida en Kissimmee sirvió como prueba inicial del mercado antes de la apertura de locales fijos. (Foto: Fritangas Managüita)

El trabajo le ofrecía una oportunidad económica. “Es uno de los trabajos que más pagan en este país, entonces para mí fue como alcanzar ese sueño”, recordó ante el medio.

El primer furgón llegó en 2018. Con el tiempo, la flota creció hasta alcanzar los 18 camiones.

El negocio funcionaba, pero exigía la presencia constante de su fundador. La decisión de venderlo abrió paso a una actividad distinta: la venta de comidas típicas nicaragüenses.

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Un camión de comida puso a prueba la apuesta de los Reyes

Antes de alquilar un restaurante, la familia eligió un formato más pequeño. El primer paso fue instalar un camión de comida en Kissimmee, Florida.

Reyes quería medir el interés del público antes de asumir la inversión de un local fijo. “Uno no puede correr antes de caminar o gatear”, explicó a Confidencial.digital.

El vehículo abrió el 3 de enero de 2024. La propuesta incluía tacos, enchiladas, papas rellenas y asados.

El empresario recordó filas de clientes y un “lleno total” durante el estreno. También sostuvo que aquel era el primer y único negocio de comida nicaragüense de Kissimmee.

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La familia llegó a administrar dos camiones y otros puntos de venta. Parte de esa expansión se frenó por problemas con los propietarios de los terrenos donde estaban instalados.

Los Reyes cerraron algunas de esas ubicaciones y vendieron los vehículos. La siguiente decisión fue concentrar los recursos en restaurantes con espacios estables para recibir a los comensales.

Los restaurantes Fritanga Managüita y La Chontaleña ofrecen empleo a 26 trabajadores en el estado de Florida. (Foto: Fritangas Managüita)

Fritanga Managüita y La Chontaleña reúnen a 26 trabajadores

El 14 de marzo de 2026 abrió Fritanga Managüita en Kissimmee, a unos 20 minutos de los parques de Disney World. El 15 de agosto comenzó a funcionar La Chontaleña en Hialeah.

Los dos establecimientos emplean a unas 26 personas, en su mayoría nicaragüenses. La empresa abre los siete días de la semana y ofrece desayunos típicos durante toda la jornada.

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El nombre del primer local es un homenaje al abuelo de Reyes. En Juigalpa lo conocían como Managüita porque respondía “Voy para Managua” cuando le preguntaban adónde se dirigía.

El salón busca recrear una casa hacienda de Chontales. La ambientación incluye plantas, pinturas, artesanías, albardas de Camoapa, gigantonas y enanos cabezones.

La familia planea pintar además un mural en la fachada dedicado a las tradiciones chontaleñas. Esa referencia aparece tanto en la imagen de los restaurantes como en los platos que sirven.

El local de Kissimmee también cuenta con una pulpería. Allí vende queso fresco, rosquillas, alfeñiques y alcancías de barro.

La empresa ofrece servicios de catering y recibe pedidos para eventos. Las tortillas , una de las bases de la propuesta, se preparan a mano.

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La carne asada lidera una carta con productos llegados de Nicaragua

La carne asada con gallo pinto, tajadas y queso frito lidera la carta gastronómica de los locales. (Foto: Fritangas Managüita)

La carne asada es el plato principal de los restaurantes. Se presenta con gallo pinto, tajadas, queso frito y ensalada por USD 24.

Entre las opciones más solicitadas está El Chontaleño. La bandeja combina enchiladas, tacos, tajadas, queso frito, pollo, cerdo, res asada, maduro frito, gallo pinto, ensalada, chilero y chorizo asado.

Las enchiladas, los tacos y las papas rellenas tienen un valor de USD 15. La alternativa más costosa es un tomahawk steak de res nicaragüense por USD 70.

La carta también incorpora El Caballo Bayo, una bandeja familiar para cinco personas acompañada por una gaseosa de tres litros. El precio de esa opción es USD 145.

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El menú incluye pío quinto, arroz con leche y buñuelos. Entre las bebidas figuran el cacao, la chicha, el arroz con piña y la granadilla.

Reyes explicó que el 95% de los ingredientes llega desde Nicaragua. La importación busca mantener el sabor de las preparaciones tradicionales.

“Para mí es un orgullo y me hace sentir muy bien hacer esto con mucho amor por nuestra amada Nicaragua”, expresó el empresario ante la publicación.

La familia apunta ahora a abrir nuevos locales en Orlando y Atlanta, Georgia. Reyes resumió la ambición del proyecto con una meta de largo alcance: “Pensamos tener la cadena de restaurantes nicaragüense más grande del mundo”.

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El empresario incluso planteó un destino más distante para su negocio. “Mi idea es poner hasta un restaurante de comida nicaragüense hasta en China, si es posible”, agregó.