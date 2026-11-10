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Francia acusó a Irán de hackear los refrigeradores de unos 700 supermercados y comercios

Según las autoridades, la operación provocó al menos 15 incendios y pérdidas de decenas de millones de euros. La fiscalía de París pidió órdenes de arresto internacionales

Los atacantes vulneraron el software del fabricante Danfoss para elevar la temperatura de las cámaras frías durante la noche. REUTERS/Lucien Libert/File Photo
Los atacantes vulneraron el software del fabricante Danfoss para elevar la temperatura de las cámaras frías durante la noche. REUTERS/Lucien Libert/File Photo
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El gobierno de Francia acusó formalmente a Irán de haber lanzado el ciberataque que subió la temperatura de los equipos de refrigeración de unos 700 comercios, entre ellos supermercados, la noche del 11 al 12 de octubre. El canciller Jean-Noël Barrot atribuyó la operación a la Guardia Revolucionaria iraní y anunció sanciones europeas.

“Puedo confirmar que la responsabilidad recae en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, dijo Barrot ante periodistas en París, en el marco de una reunión del G7. Calificó el ataque como “de una escala y una agresividad sin precedentes” y el primer sabotaje a gran escala en territorio francés.

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Francia convocó al embajador iraní para presentarle una protesta. Barrot afirmó que los hechos “no quedarán sin consecuencias” y que el país promoverá sanciones en toda Europa contra los responsables. Irán no respondió oficialmente, según la BBC, aunque algunos medios iraníes calificaron las acusaciones de infundadas.

La fiscalía pidió órdenes de arresto internacionales

La fiscalía de París abrió una investigación judicial contra el jefe de Shahid Kaveh, una unidad de ciberataques vinculada al centro electrónico y cibernético de la Guardia Revolucionaria, y contra sus dos adjuntos. La fiscal Laure Beccuau pidió que se emitan órdenes de arresto internacionales.

La agencia francesa de ciberseguridad ANSSI explicó cómo llegó a esa conclusión, según NPR. Detectó infraestructura usada por los atacantes, el vínculo con un medio de propaganda y rastros de idioma farsi. El informe del organismo técnico CERT-FR agrega que los atacantes usaron la misma herramienta de búsqueda de dispositivos conectados que el grupo suele emplear.

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Los hackers tomaron el control del software que regula la temperatura de las cámaras frías y subieron los valores durante la noche. En algunas tiendas llegaron a 50 grados, según medios locales citados por la BBC. Los equipos afectados usaban programas del fabricante danés Danfoss, que permiten gestionar la refrigeración a distancia.

Entre las cadenas afectadas figuran Coopérative U, Intermarché, Carrefour, Monoprix y E.Leclerc. Funcionarios franceses, citados por Axios, informaron de pérdidas de alimentos por decenas de millones de euros y al menos 15 incendios. El ataque también apuntó a pequeñas centrales hidroeléctricas, con efectos “moderados”, según ANSSI.

La fiscalía de París solicitó órdenes de arresto internacional contra tres mandos de la unidad cibernética Shahid Kaveh. REUTERS/Lucien Libert/File Photo
La fiscalía de París solicitó órdenes de arresto internacional contra tres mandos de la unidad cibernética Shahid Kaveh. REUTERS/Lucien Libert/File Photo

Una segunda ola alcanzó a otros países europeos

A principios de noviembre hubo una segunda ola de ataques contra más de 100 tiendas en Europa, según la BBC. Afectó a Bélgica y Luxemburgo, y en menor medida a Suecia, Irlanda, Países Bajos, Estonia y Finlandia. Un banco de sangre francés también sufrió una intrusión en tres de sus centros, pero evitó que se echaran a perder las muestras.

Francia atribuyó a Irán solo la ola de octubre. El comunicado oficial no vincula con los mismos hackers los ataques de noviembre, y dos grupos prorrusos se adjudicaron la autoría el miércoles, aunque pocos expertos les dieron crédito, según la BBC.

Los ataques se suman a una serie en 2026. NPR recuerda que en agosto se estropearon alimentos en comisariatos de bases militares de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses sospechan de Irán, pero el Pentágono no se pronunció y ningún organismo hizo una atribución pública.

Alex Orleans, jefe de inteligencia de amenazas de la firma de ciberseguridad Sublime Security, dijo a NPR que estas operaciones buscan afectar a Occidente de forma física y psicológica mientras Irán sigue inmerso en la guerra con Estados Unidos e Israel, que comenzó en febrero.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue consultado en el G7 sobre si Washington ayudó a París en la atribución. Dijo que no podía comentarlo, pero que los franceses “son bastante capaces”. Según dijo, los iraníes “atacan refrigeradores” aunque Francia no participa en la guerra.

El próximo paso es político y judicial: Francia prometió impulsar las sanciones europeas contra los responsables, y la fiscalía de París aguarda la emisión de las órdenes de arresto internacionales que solicitó.

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