Pidió a su hija que jugara, encendió el televisor para distraer al hermano mayor y la mató: Nicaragua pide 26 años para la madre

Angélica María Mairena López admitió ante la justicia de Nicaragua que provocó la muerte de su hija de cuatro años en Ticuantepe./ (Canal 14 TLM)

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La Fiscalía de Nicaragua solicitó 26 años de prisión para Angélica María Mairena López, de 31 años, quien admitió ante una jueza haber causado la muerte de su hija de cuatro años al sumergirle la cabeza en un balde con agua. El hecho ocurrió en la comunidad Denis Larios, en el municipio de Ticuantepe, Managua.

De acuerdo con el diario La Prensa, de Nicaragua, Mairena López es acusada por el delito de parricidio con circunstancias agravantes en perjuicio de su hija, identificada con las iniciales M.A.C.M. El caso se registró durante la tarde del 18 de agosto, cuando la niña se encontraba jugando en el patio de la vivienda familiar.

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Según la acusación presentada por el Ministerio Público, la mujer primero habría buscado distraer a su hijo mayor, de siete años. Para ello, lo llevó a una sala, encendió un videojuego de Nintendo y aumentó el volumen del televisor. Después, se dirigió a una habitación y subió el volumen de la música.

La Fiscalía sostiene que Mairena López también preparó un balde con agua antes de llamar a su hija. De acuerdo con el medio nicaragüense, la niña ingresó a la habitación después de que su madre la invitara a jugar con un juguete que se encontraba dentro del recipiente con agua.

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La jueza María de Lourdes Corea Tijerino emitió un fallo de culpabilidad por parricidio luego de la confesión en audiencia virtual. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez en la habitación, la acusada sujetó a la menor y le sumergió la cabeza en el agua hasta provocarle la muerte. La niña cursaba el primer nivel de Educación Inicial en el Colegio Nuestra Señora del Socorro.

La información disponible no precisa quién encontró a la niña ni las circunstancias exactas en las que el hecho fue descubierto. Después del crimen, vecinos declararon a medios locales, bajo condición de anonimato, que Mairena López atravesaba un cuadro depresivo severo y que el padre de sus hijos había decidido abandonarlos. También circuló la versión de que la mujer habría actuado por temor a que su hija sufriera en el futuro una separación similar a la que ella había experimentado.

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Sin embargo, una evaluación del Instituto de Medicina Legal (IML), presentada durante la audiencia inicial del caso, concluyó que la acusada se encontraba en buen estado de salud mental y que no presentaba alteraciones psiquiátricas. Por esa razón, la jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia, remitió la causa a juicio.

Después de varias reprogramaciones, el 22 de octubre Mairena López participó en una audiencia mediante videoconferencia y admitió los hechos expuestos por la Fiscalía. La jueza María de Lourdes Corea Tijerino, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, la declaró culpable por el delito de parricidio, según el acta consultada por el diario La Prensa.

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El Ministerio Público demandó una condena de 26 años de cárcel por circunstancias agravantes frente al pedido de 20 años de la defensa. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el debate de pena, el Ministerio Público pidió 26 años de prisión, al considerar que la víctima tenía cuatro años y que concurrían circunstancias agravantes previstas en la legislación penal. La defensa solicitó la pena mínima de 20 años, al argumentar que la acusada reconoció voluntariamente los hechos.

La jueza concluyó la audiencia e indicó que la sentencia sería notificada posteriormente. La niña fue sepultada en medio del acompañamiento de familiares y vecinos, según imágenes difundidas tras el crimen.