La CIDH interviene ante la desaparición forzada de un opositor nicaragüense y la violencia contra su pareja

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los opositores nicaragüenses Pedro Luis Ortiz Reyes y Licett Isabel Sequeira. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

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La CIDH otorgó medidas cautelares a Pedro Luis Ortiz Reyes y Licett Isabel Sequeira el 1 de noviembre de 2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua. La decisión busca que el Estado proteja a la pareja opositora y esclarezca la situación de detención de Ortiz Reyes.

La Resolución 89/2026 fue emitida después de que las autoridades policiales detuvieran a Ortiz Reyes el 14 de julio de 2026. Desde entonces, sus familiares no habrían recibido información oficial sobre su lugar de reclusión, sus condiciones de detención ni su estado de salud.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que tampoco se conoce si Ortiz Reyes puede acceder a atención médica y a los medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos. El Estado de Nicaragua no proporcionó información al organismo durante el análisis del caso.

La detención sin información oficial y las denuncias de violencia

Ortiz Reyes y Sequeira son pareja y son reconocidos opositores desde antes de 2006. Mientras ella realizaba gestiones para localizarlo, habría sido objeto de amenazas, asedio y agresión sexual.

El Estado de Nicaragua no proporcionó respuestas a los requerimientos de la Comisión Interamericana durante la evaluación del caso. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

La Resolución 89/2026 concluyó que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia que puede derivar en una mayor afectación de sus derechos. Para Sequeira, la CIDH identificó riesgos contra su vida e integridad personal vinculados con las acciones de búsqueda de su pareja.

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El organismo solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad y salud de Ortiz Reyes, así como la vida e integridad de Sequeira. También requirió que las acciones de protección para ella se apliquen con enfoque de género.

Las autoridades deberán precisar las circunstancias de la detención, revelar el lugar donde se encuentra Ortiz Reyes y garantizarle contacto regular con sus familiares y representantes legales de confianza. La medida incluye el acceso a la atención médica y a los medicamentos que necesite.

Los pedidos al Estado de Nicaragua

La CIDH pidió que Nicaragua informe formalmente los motivos de la detención de Ortiz Reyes, los delitos que eventualmente se le imputan y la autoridad judicial responsable de su caso. Además, solicitó que las medidas se acuerden con las personas beneficiarias y sus representantes.

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Licett Isabel Sequeira denunció amenazas, asedio y agresiones sexuales mientras realizaba gestiones para ubicar a su pareja. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)

El Estado también deberá adoptar acciones para evitar que Sequeira sea sometida a amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia. La Comisión Interamericana requirió información sobre las diligencias destinadas a investigar los hechos denunciados y prevenir su repetición.

Las medidas fueron concedidas bajo el artículo 25 del Reglamento de la CIDH. Su otorgamiento y eventual aplicación por parte del Estado no anticipan una decisión sobre una futura petición ante el sistema interamericano por presuntas vulneraciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, integrado por siete miembros independientes elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA. Su mandato comprende la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.

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