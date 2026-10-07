¿Quiénes son los diputados que perderán sus cargos tras la salida de Nicaragua del Parlacen?

La Cancillería de Nicaragua notificó el retiro inmediato del país del Parlamento Centroamericano tras apelar al ejercicio de su soberanía. (EFE/Saúl Martínez)

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La excomandante guerrillera Doris María Tijerino Haslam, el exvicepresidente Jaime René Morales Carazo y antiguos jefes de la Contra como Élida María Galeano Cornejo y Julio César Blandón Sánchez forman parte de los diputados que quedarían fuera del Parlamento Centroamericano tras la salida de Nicaragua. La medida también alcanza al sindicalista José Antonio Zepeda López, a Guillermo Daniel Ortega Reyes, a operadores territoriales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a dirigentes de partidos aliados.

Los 20 diputados propietarios y sus suplentes vinculados al oficialismo perderían sus cargos, el fuero internacional, los salarios y las dietas. La Cancillería notificó el 3 de octubre de 2026 el retiro inmediato de Nicaragua del Parlacen e invocó el “ejercicio pleno de su soberanía”, según Confidencial.digital. La decisión pone fin a la presencia nicaragüense en el organismo regional con sede en Guatemala.

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El Gobierno no precisó qué ocurrirá con las bancas obtenidas en las votaciones de 2021, cuyos cargos corresponden específicamente al Parlamento Centroamericano. La representación reunía a antiguos dirigentes guerrilleros, excombatientes de la Contra, sindicalistas, operadores locales del FSLN y figuras de organizaciones políticas alineadas con el régimen.

Doris Tijerino y Jaime Morales Carazo integraban la representación

Doris María Tijerino Haslam fue jefa de la Policía Nacional durante la década de 1980 y también ocupó cargos como ministra y diputada. La excomandante guerrillera fue capturada por la Guardia Nacional somocista en 1969 y denunció torturas y violaciones en las celdas de esa dictadura. El caso provocó protestas vinculadas a la revolución antisomocista.

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Jaime René Morales Carazo, empresario y banquero de origen conservador, fue vocero y jefe negociador de la Resistencia Nicaragüense durante los años ochenta. Había sido colaborador y padrino de bodas del expresidente Arnoldo Alemán, pero luego pactó políticamente con Daniel Ortega y se convirtió en su compañero de fórmula en 2006.

Morales Carazo ejerció la vicepresidencia entre 2007 y 2012. La residencia que el FSLN le confiscó tras la llegada al poder en 1979 funciona actualmente como vivienda y despacho oficial de Ortega y Rosario Murillo.

Antiguos miembros de la Contra se aliaron con el FSLN

Los veinte diputados propietarios de Nicaragua y sus suplentes perderán sus cargos, salarios y el fuero internacional tras la decisión estatal. (Foto: Confidencial.digital)

Élida María Galeano Cornejo, conocida durante la guerra como Comandante Chaparra, integró la Resistencia Nicaragüense y asumió el liderazgo del Partido Resistencia Nicaragüense después de la muerte de su hermano Israel Galeano, jefe militar de esa fuerza. En 2006 selló una alianza con el FSLN dentro de la Convergencia Nacional y luego ocupó bancas en la Asamblea Nacional y el Parlacen.

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Julio César Blandón Sánchez, exjefe militar de la Contra conocido como Comandante Kalimán, dirigió el partido de la Resistencia y respaldó la alianza con el FSLN dentro de la Convergencia Nacional. En 2011 se ofreció públicamente como candidato a vicepresidente de Ortega, aunque el entonces mandatario eligió al exjefe del Ejército Omar Halleslevens.

El excomandante de la Contra fue vicepresidente del Parlacen en 2019. La delegación también incluyó a Meylin Olmara Galeano Villachica, sobrina de Élida Galeano, quien llegó al organismo regional como parte de las cuotas políticas negociadas por sectores de la antigua Resistencia que se aliaron con el oficialismo.

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Exministros, sindicalistas y dirigentes locales integraban la bancada

José Antonio Alvarado Correa fue ministro de Educación y Salud durante el Gobierno de Arnoldo Alemán. Tras romper con el Partido Liberal Constitucionalista, encabezó en 2004 la Alianza por la República, impulsada durante el Gobierno de Enrique Bolaños, y más tarde se incorporó a fuerzas políticas aliadas al FSLN. Alvarado presidió el Parlacen entre 2015 y 2016.

Aída Ester Blanco Talavera cumplió tareas de movilización partidaria en la estructura territorial del FSLN en León. Evile del Socorro Umaña Olivas desarrolló funciones políticas del sandinismo en Chinandega y ocupó cargos en la administración pública local.

José Antonio Zepeda López, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, controló durante décadas los sindicatos docentes y presidió el organismo regional entre 2020 y 2021. La bancada incluyó además a Aleyda de la Cruz Trujillo Ruiz, operadora territorial y concejal municipal en Matagalpa.

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Entre los integrantes también figuraban Sidney Orlington Francis Martin, dirigente del FSLN en la Región Autónoma del Caribe Sur y funcionario local en Bluefields, y Carla Evis White Hodgson, originaria de Puerto Cabezas, conocida como Bilwi y vinculada a la estructura partidaria en el Caribe Norte. Vidal Antonio Ruiz Cerda fue concejal municipal y directivo del FSLN en Masaya, donde también dirigió cooperativas de transporte.

Los partidos aliados también tenían representación en el organismo

La salida del organismo regional ocurrió tras la aprobación de una resolución de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua. (Comunicado: Parlacen)

El bloque regional advirtió que preservar la institucionalidad es clave para sostener la agenda de desarrollo y la representación de Centroamérica. La decisión de Managua llega en medio de presiones internacionales por la situación de los derechos humanos en el país. (Comunicado Parlacen)

Larissa Regina Colindres Maldonado fue electa bajo la casilla del Partido Liberal Independiente. Su bancada acompañó dictámenes y proyectos del FSLN en el Parlacen como parte de un esquema de pluralismo formal que mantenía fuerzas políticas colaboracionistas dentro de la institución regional, de acuerdo con Confidencial.digital.

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Guillermo Daniel Ortega Reyes presidió el Parlamento Centroamericano entre 2021 y 2022. Durante su gestión defendió la posición del Gobierno nicaragüense después de la represión de 2018 y de las elecciones de 2021, además de promover vínculos del organismo con China y Rusia.

La medida afecta asimismo a cinco diputados proclamados por el Consejo Supremo Electoral después de las votaciones de 2021 bajo otras banderas partidarias. Esas designaciones fueron presentadas como parte de una representación multipartidaria, aunque el régimen no aclaró cuál será el destino de esos cargos ni qué mecanismo aplicará sobre las bancas vinculadas a Nicaragua.

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El retiro de Nicaragua del Parlacen se produjo tras una resolución de la OEA

La salida se conoció un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución para continuar el seguimiento del desmantelamiento de la democracia en Nicaragua. Antes de formalizar el retiro, el Gobierno exigió que la bancada nicaragüense firmara un comunicado conjunto de respaldo a la denuncia del tratado constitutivo del organismo regional.

En esa declaración, divulgada por medios oficialistas, los parlamentarios sostuvieron que el foro regional “no lograba cumplir su función”. El texto precedió a la notificación de la Cancillería y acompañó el retiro de Nicaragua de la institución regional.

El Parlacen ha sido cuestionado por su estructura burocrática, sus costos y su limitada incidencia política. Para dirigentes de varios países centroamericanos, el organismo también representó una instancia de participación regional con remuneraciones y prerrogativas propias de los cargos.

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En algunos casos, las bancas estuvieron asociadas a inmunidad diplomática. El expresidente Arnoldo Alemán acudió al organismo regional después de enfrentar procesos por corrupción. Para los dirigentes nicaragüenses vinculados al oficialismo, las representaciones también estuvieron relacionadas con acuerdos políticos y partidarios.