Guardabosques detenidos y tierras en disputa: la presión sobre los mayangnas en Nicaragua

Las concesiones de minería industrial cubren el 24.22 por ciento del Territorio Mayangna Sauni As en la Región Autónoma del Caribe Norte. (Foto: Diario La Prensa)

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La persecución policial y las concesiones mineras avanzan de forma paralela en el Territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua. Fundación del Río denunció que 33 habitantes mayangnas fueron requeridos por la Policía Nacional, mientras ocho lotes de minería industrial cubren parte de sus tierras.

La información publicada por Diario La Prensa señala que las concesiones abarcan 39,674.81 hectáreas, equivalentes al 24.22% del territorio indígena. La organización advirtió que este proceso ocurre junto con las detenciones de guardabosques voluntarios y el hostigamiento contra liderazgos comunitarios.

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La Policía investiga a indígenas mayangnas en un contexto de persecución contra los grupos de guardabosques que protegían áreas comunitarias desde 2016. A la vez, la entrega de lotes a empresas mineras amenaza caseríos y zonas de cultivo de varias comunidades del Territorio Mayangna Sauni As, según Fundación del Río.

La Policía requirió información sobre 33 habitantes mayangnas

El listado compartido por Fundación del Río incluye los nombres de 33 personas requeridas por la Policía Nacional. La mayoría son indígenas mayangnas y varios integraban los grupos de guardabosques voluntarios que operaban dentro del territorio.

El documento, revisado por Diario La Prensa, tiene membrete de la Policía y corresponde a un certificado de registro solicitado por la Dirección de Auxilio Judicial.

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El texto señala que la institución investiga delitos relacionados con asesinato, homicidio, robos con intimidación, secuestro, extorsión, amenazas, posesión ilegal de armas e incendio. También solicita información individual de las personas incorporadas al registro.

Fundación del Río sostuvo que el requerimiento policial forma parte de una estrategia de persecución contra miembros de las comunidades indígenas. La organización vinculó estas investigaciones con el acoso a quienes resguardaban el territorio frente a distintas amenazas.

Ocho guardabosques mayangnas siguen detenidos en La Modelo

Dentro de la lista figuran ocho guardabosques voluntarios que fueron detenidos y condenados arbitrariamente entre 2021 y 2023, de acuerdo con Fundación del Río. Los indígenas permanecen recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

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Entre los detenidos están Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Arquivaldo Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y los hijos de este último, Oliver y Evertz Bruno.

El territorio del pueblo Mayangna, tiene 7 concesiones mineras que ocupan el 8.31% de sus 163,810 hectáreas. (Imagen: Fundación del Río)

Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, indicó que los ocho guardabosques se encuentran en condiciones críticas de reclusión. La entidad situó sus casos dentro de la persecución contra los tres grupos de vigilancia comunitaria.

Estas estructuras estaban conformadas por habitantes indígenas que vigilaban sectores de ríos y zonas comunitarias. La organización afirmó que su formación respondió a la necesidad de defender distintas áreas del territorio desde 2016.

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Los grupos protegían sectores de los ríos Kuahbul, Waspuk y Kun Kun

El grupo Saubí tenía a su cargo los sectores del río Kuahbul. Los hermanos Celso Lino lideraban esta agrupación y ambos se encuentran detenidos.

El grupo Nawa Sani, cuyo nombre significa Tigre Negro, protegía Waspuk Arriba. Era considerado parte de los guardabosques del Gobierno Territorial Indígena.

Gustavo Sebastián Lino, presidente territorial y dirigente de Nawa Sani, era afín al Gobierno. Según la información difundida, el líder también está detenido.

El grupo Kun Kun resguardaba el sector del río del mismo nombre. Rodrigo Bruno Arcángel lideraba a sus integrantes antes de su detención arbitraria.

La lista policial incluye a 14 guardabosques de Kun Kun, tres integrantes de Nawa Sani y dos miembros de Saubí. El documento también menciona a otros liderazgos mayangnas que no eran considerados guardabosques voluntarios.

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Fundación del Río denunció divisiones dentro de las comunidades

La Policía Nacional requirió información sobre 33 habitantes e integrantes de los grupos de guardabosques del pueblo mayangna. (Foto: Diario La Prensa)

“Esta represión también ha logrado fracturar las relaciones internas de la comunidad”, afirmó Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, en el documento divulgado por la organización.

El dirigente sostuvo que el régimen aprovechó relaciones ya existentes para sustituir la solidaridad comunitaria por dinámicas de desconfianza y confrontación. Su valoración fue recogida por Diario La Prensa.

Ruiz consideró que las detenciones y las investigaciones responden a una estrategia para utilizar a ciertos indígenas, descartar a otros y enfrentar a grupos de las mismas comunidades.

El presidente de la organización señaló que esa situación afectó a las familias y al tejido espiritual del pueblo mayangna. La preocupación, añadió la entidad, se incrementó ante la expansión de la minería industrial.

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Una empresa china obtuvo el lote minero Jade

A inicios de septiembre, Linze Excelente Minería, Sociedad Anónima, una empresa china, recibió el lote minero Jade. La concesión tiene una superficie de 26,205.75 hectáreas.

De ese total, 26,065.59 hectáreas se superponen con el Territorio Mayangna Sauni As. Fundación del Río alertó que la medida afecta áreas habitadas y productivas de varias comunidades indígenas.

La concesión atraviesa caseríos y tierras de cultivo de Betlehem, Nazareth y Padriwas. También amenaza las áreas destinadas a cultivos en Winpulu, Kauhmáwas y Sabawas.

Con esta adjudicación, el número de lotes mineros dentro del territorio llegó a ocho. Tres están en manos de empresas chinas, cuatro fueron entregados a una compañía colombiana y uno pertenece a una empresa nicaragüense vinculada al régimen.

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Fundación del Río advirtió que el avance de estas concesiones elevó el nivel de preocupación entre los habitantes mayangnas. La entidad denunció que la presión policial y el desarrollo minero inciden sobre las mismas comunidades que organizaban la protección de sus tierras.