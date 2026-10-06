Cómo “Banco Produzcamos” sigue operando con una presencia limitada en el agro de Nicaragua

Las ganancias de Banco Produzcamos cayeron de 11.20 millones de dólares en 2014 a 2.58 millones en 2025. (Foto: La Prensa)

Guardar

Las ganancias de Banco Produzcamos descendieron desde USD 11.20 millones en 2014 hasta USD 2.58 millones en 2025, según sus estados financieros. La entidad estatal mantuvo sus operaciones, aunque sus principales indicadores financieros crecieron a un ritmo menor que los del sistema bancario nicaragüense.

El Banco de Fomento a la Producción fue creado para financiar a pequeños y medianos productores de los sectores agropecuario, industrial y de otros rubros productivos. Después de 16 años de actividad, la institución cuenta con siete sucursales, 154 empleados y una cartera de crédito de USD 87 millones.

PUBLICIDAD

Produzcamos comenzó a operar en marzo de 2010, luego de la aprobación de la Ley 640 por parte de la Asamblea Nacional en noviembre de 2007.

La norma estableció que el banco debía fomentar, promover, financiar y diversificar actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, artesanales, industriales y agroindustriales, con énfasis en la seguridad alimentaria y la producción exportable.

La cartera de crédito avanzó por debajo del sistema bancario

La cartera de crédito neta de Produzcamos pasó de USD 53 millones al cierre de 2010 a USD 87 millones en el primer semestre de 2026. El incremento acumulado fue de 64%, mientras que la cartera total del sistema bancario y financiero nicaragüense aumentó de USD 2,037 millones a USD 6,409 millones, equivalente a un crecimiento de 215%.

PUBLICIDAD

Al cierre de 2010, la cartera de la entidad estatal representaba el 2.6% del crédito total del sistema bancario y financiero. En ese momento, sus activos equivalían al 3.2% de los activos totales del sector, que ascendían a USD 4,293 millones.

Los activos de Produzcamos aumentaron de USD 138 millones a USD 199 millones entre 2010 y el primer semestre de 2026. Durante ese mismo lapso, los activos del sistema bancario pasaron de USD 4,293 millones a USD 11,135 millones.

El patrimonio del banco subió de USD 84 millones a USD 166 millones. En el conjunto del sistema bancario, el patrimonio aumentó de USD 413 millones a USD 1,808 millones durante el período analizado.

PUBLICIDAD

Estos datos muestran que Produzcamos registró un aumento en su cartera, sus activos y su patrimonio desde el inicio de sus actividades. La expansión de esos indicadores, no obstante, fue menor que la observada en el resto de las instituciones financieras.

La ley prohíbe captar depósitos del público

Produzcamos no puede captar depósitos de personas o empresas debido a una limitación establecida en su ley creadora. Esa característica distingue su funcionamiento del de los bancos comerciales y condiciona las fuentes de recursos disponibles para ampliar la entrega de créditos.

Un economista consultado, por Diario La Prensa, bajo condición de anonimato consideró que esta restricción constituye uno de los elementos que explican el alcance de la entidad. “Si no capta depósitos, no es un banco típico”, explicó.

PUBLICIDAD

El Banco de Fomento a la Producción dispone de siete sucursales y 154 empleados tras 16 años de funcionamiento. (Foto: cortesía)

Según el especialista, una institución que no recibe depósitos no puede ampliar sus préstamos por encima de su patrimonio con la misma capacidad que un banco tradicional. Durante el primer semestre de 2026, la cartera crediticia de Produzcamos representaba algo más del 50% de su patrimonio.

El economista planteó que el banco podría utilizar una proporción mayor de sus recursos propios para aumentar su cartera. También señaló que no se puede concluir que la institución no cumpla ninguna función dentro del sistema financiero.

La Ley 640 autorizó al Estado a realizar aportes anuales mediante el Presupuesto General de la República. Esos recursos sumaron 187 millones de córdobas, equivalentes a USD 8.76 millones según el tipo de cambio oficial vigente entonces.

PUBLICIDAD

La legislación también permitió que Produzcamos recibiera donaciones en efectivo o en especie de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras. Además, estableció que las utilidades de la institución deben destinarse a su recapitalización.

El banco recibió activos de cinco instituciones estatales

La entidad tardó más de dos años en comenzar a prestar sus servicios tras la aprobación de la ley. Cuando abrió sus puertas en marzo de 2010, su capital se formó con recursos y activos provenientes de carteras de crédito que eran administradas por cinco organismos estatales.

Entre esas entidades estaban el extinto Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el Fondo de Crédito Rural, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio Agropecuario y Forestal.

PUBLICIDAD

El propósito inicial del banco era atender a productores que enfrentaban dificultades para acceder a préstamos de la banca privada, principalmente por la falta de garantías. Una reforma posterior incorporó al ámbito de acción de Produzcamos las actividades comerciales, turísticas y relacionadas con la vivienda.

Durante sus primeros años, Produzcamos publicó estados financieros, aunque no informó sus indicadores al Banco Central de Nicaragua ni a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Ambas entidades comenzaron a recibir esa información a partir de 2019.

Al finalizar 2010, el banco registró activos por USD 138 millones, una cartera crediticia neta de USD 53 millones, un patrimonio de USD 84 millones y ganancias por USD 3.10 millones. En ese año, su patrimonio equivalía al 20% del patrimonio conjunto del sistema bancario y financiero.

PUBLICIDAD

Las ganancias disminuyeron después del resultado de 2014

La cartera de crédito de la entidad creció un 64 por ciento entre 2010 y 2026, a un ritmo menor que el sistema bancario. (Foto: La Prensa)

Las utilidades de Produzcamos subieron desde USD 3.10 millones en 2010 hasta USD 11.20 millones en 2014. Después de ese resultado, las ganancias comenzaron a reducirse y llegaron a USD 2.58 millones en 2025.

Los estados financieros citados no detallan las causas de la disminución de las utilidades. En contraste, las ganancias del sistema bancario pasaron de USD 40.41 millones en 2010 a USD 227.28 millones en 2025, lo que representó un aumento de 462%.

Un dirigente empresarial consultado bajo condición de anonimato consideró que los indicadores de Produzcamos reflejan un alcance limitado frente a los objetivos definidos durante su creación. El representante sostuvo que los productores no se beneficiaron de manera significativa con la existencia de la entidad.

PUBLICIDAD

El dirigente también mencionó, a Diario La Prensa, los recursos destinados a los productores de café. Ese fondo se alimenta con aportes de entre USD 1 y USD 4 por cada quintal de café exportado y, según su estimación, podría alcanzar USD 100 millones desde que comenzó a recaudarse la contribución correspondiente en 2024.

El economista Juan Sebastián Chamorro afirmó que el Gobierno no ha mostrado interés en utilizar Produzcamos como una herramienta de desarrollo. También sostuvo que este tipo de instituciones puede enfrentar dificultades de eficiencia y alcance.

Después de 16 años de operaciones, Produzcamos conserva una participación limitada dentro del sistema bancario nicaragüense. La entidad elevó sus activos, su patrimonio y su cartera de crédito, pero esos resultados permanecieron por debajo de la expansión registrada por el conjunto del sector financiero.