Nicaragua

Nicaragua: Muere anciana de 70 años a machetazos y señalan a su nieto como el presunto autor

La mujer fue encontrada sin vida dentro de su casa en el barrio Reparto Sandino; mientras la Policía investiga a su nieto como principal sospechoso

Perfil en sombra de una mujer mayor con el pelo recogido y la mano de una persona sobre su cuello.
Rita Lúquez Molinares, de 70 años, murió atacada con un machete en su vivienda del barrio Reparto Sandino, en Matagalpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Rita Lúquez Molinares, de 70 años, murió en su vivienda del barrio Reparto Sandino, en Matagalpa, tras un ataque con arma blanca. Por el caso es señalado su nieto, Elmer F., de 28 años, como presunto responsable de la muerte.

Según los datos del medio oficialista TN8, el hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles 30 en la casa de la víctima. La versión preliminar indica que Elmer habría llegado al inmueble, donde vivía con su abuela, y la habría atacado en varias ocasiones con un machete.

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La información publicada por el medio señala que el sospechoso presuntamente ingresó a la vivienda en busca de dinero u objetos que pudiera vender. La mujer se habría despertado por su presencia y, de acuerdo con esa reconstrucción inicial, fue atacada dentro de la casa.

Un familiar pasó frente al domicilio y observó que la puerta estaba entreabierta, según la información aportada sobre el caso. Al entrar, encontró a Rita tendida en el piso, con varias heridas en su cuerpo.

Un vecino del barrio escuchó disturbios durante la madrugada y presenció la llegada del personal forense. (Cortesía: Canal YesTV)

La Policía Nacional recibió el aviso y envió al lugar a investigadores. Las autoridades realizaron las diligencias para establecer la secuencia de los hechos, el posible móvil y las responsabilidades penales.

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Por otra parte, el testimonio de un vecino recogido por Canal YesTV describió que en la zona se escuchó “un alboroto” durante la madrugada. El hombre dijo no conocer en detalle al sospechoso, aunque afirmó que había visto el despliegue de oficiales y personal forense en la vivienda.

El vecino situó el hecho alrededor de la 1:00 de la madrugada y aseguró que la víctima permanecía dentro de la casa cuando llegaron las autoridades.

La investigación busca determinar el móvil del ataque

La hipótesis difundida de forma preliminar apunta a que el joven habría llegado bajo los efectos de drogas y pretendía obtener dinero o artículos de valor. Esa versión todavía no ha sido confirmada mediante un informe oficial de la Policía Nacional ni por una resolución judicial.

Fuentes locales también difundieron referencias a una eventual condición de salud mental del señalado. No obstante, ese aspecto tampoco cuenta con confirmación oficial y no permite establecer una explicación sobre el crimen. La investigación deberá determinar si existieron antecedentes, una discusión previa u otras circunstancias vinculadas con el ataque.

De igual manera, los medios locales informaron que el implicado huyó después del hecho y que las autoridades iniciaron un operativo para ubicarlo.

Ilustración de una camioneta blanca y una motocicleta roja estacionadas en una calle de piedra frente a una casa con vegetación.
Las hipótesis preliminares indican que el agresor buscaba dinero u objetos de valor bajo el efecto de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la última información publicada por TN8, Elmer F. fue capturado posteriormente. Sin embargo, al cierre de esta publicación no se localizó un comunicado oficial de la Policía Nacional que detallara las circunstancias de la detención, los cargos que enfrentaría o la fecha de una eventual audiencia.

Familiares de la mujer evitaron dar declaraciones públicas y señalaron que dejarían el caso en manos de las autoridades. El cuerpo de la víctima sería trasladado al municipio de Rancho Grande, donde sus allegados prevén realizar las honras fúnebres.

Las conclusiones periciales y la información que divulguen las autoridades serán determinantes para esclarecer lo ocurrido en la vivienda de la mujer y para definir la situación procesal del sospechoso.

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