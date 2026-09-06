Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área

Irán anunció que establecerá una zona restringida para la navegación cerca del estrecho de Ormuz en los próximos días. (REUTERS/Mohammed Salem)

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El régimen de Irán anunció este domigno que establecerá en los próximos días una zona restringida para la navegación en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, una medida que ampliaría las restricciones militares sobre uno de los principales corredores marítimos para el comercio energético mundial. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el general Mohsen Rezaei, advirtió que cualquier embarcación que ingrese en el área con intención de atravesar el estrecho será identificada y añadida a una lista de sanciones de Teherán.

La declaración fue realizada durante una entrevista televisiva, en la que el funcionario describió los límites previstos para el nuevo espacio de exclusión. Según explicó, la zona comenzará en el punto donde la Armada estadounidense mantiene su línea de bloqueo y se prolongará hacia sectores del golfo Pérsico, incluyendo áreas próximas al estrecho.

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“En los próximos días y semanas anunciaremos una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz”, afirmó Rezaei. Añadió que “todo buque que entre en ella con el propósito de atravesar el estrecho de Ormuz y sea identificado será incluido en nuestra lista de sanciones”.

Teherán sancionará a cualquier embarcación identificada que ingrese en el área con intención de atravesar el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Mohammed Salem)

La advertencia introduce un mecanismo adicional de presión sobre los barcos comerciales que intenten utilizar la vía marítima en medio de las restricciones militares que afectan la navegación en la región. El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una ruta esencial para el transporte internacional de petróleo.

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Rezaei sostuvo además que el paso marítimo se encuentra bajo control de las fuerzas armadas iraníes y rechazó las afirmaciones de Estados Unidos según las cuales el tránsito continúa abierto. “Está completamente cerrado y bajo el control de las fuerzas armadas”, declaró, calificando de “gran mentira” la versión estadounidense sobre la situación de la ruta.

El funcionario también ofreció cifras para describir el cambio en el tráfico marítimo. Según su versión, antes del cierre más de 100 embarcaciones transportaban diariamente más de 100 millones de toneladas de carga a través del estrecho. Actualmente, dijo, solo entre siete y ocho barcos cruzan la zona, principalmente para transportar productos considerados esenciales para Irán.

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Rezaei acusó a Estados Unidos de intentar hacer pasar embarcaciones por la zona restringida. Afirmó que Washington estaría tratando de introducir entre cinco y seis barcos mediante operaciones costosas y aseguró que algunas de esas embarcaciones han sido atacadas. No identificó a los responsables de esos incidentes ni proporcionó detalles sobre los barcos involucrados.

Irán informó que trabaja con Omán para definir rutas de tránsito marítimo, aunque mantiene la amenaza de sanciones en el nuevo perímetro restringido. (REUTERS/Stringer)

El dirigente iraní dijo, sin embargo, que Teherán no ha optado por hundir esas embarcaciones debido a la naturaleza de sus cargamentos. “No hemos decidido hundirlos”, señaló al explicar que los buques transportan petróleo y que una acción de ese tipo podría provocar daños ambientales en el área.

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La advertencia sobre la nueva zona marítima se produjo además junto con la revelación de una prueba armamentística. Rezaei aseguró que Irán ensayó recientemente un nuevo misil antibuque sobre un buque de la Armada estadounidense.

“Por primera vez, probamos nuestro misil antibuque sobre un buque de guerra estadounidense”, afirmó. Según su relato, el proyectil provocó una reacción de las fuerzas estadounidenses y obligó al barco a retirarse.

El anuncio se produce en un contexto de enfrentamientos recurrentes entre fuerzas iraníes y estadounidenses alrededor del estrecho. En las últimas semanas también se han registrado ataques contra embarcaciones comerciales y operaciones militares destinadas a impedir que Irán reconstruya capacidades de vigilancia, lanzamiento de misiles y colocación de minas en la zona.

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Rezaei acusó a Estados Unidos de intentar hacer pasar barcos por la zona restringida y dijo que algunas embarcaciones fueron atacadas.

Teherán también trabaja con Omán en la definición de rutas específicas para el tránsito marítimo. Según Rezaei, los mapas correspondientes a esos corredores serán formalizados próximamente. La existencia de esas rutas no modifica, por ahora, la amenaza iraní de sancionar a los buques que ingresen en el nuevo perímetro declarado como restringido.