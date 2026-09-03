Miss Grand Nicaragua: la convocatoria en EE.UU. que surge luego que el régimen negara el ingreso al país del director del certamen

Eli Zamora abrió en Estados Unidos una convocatoria para elegir a Miss Grand Nicaragua tras el impedimento de ingresar a Managua./ (Redes sociales Eli Zamora)

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El director de Miss Grand Nicaragua, Eli Zamora, inició una convocatoria en Estados Unidos para elegir a la representante del país en el certamen internacional, luego de que las autoridades nicaragüenses le impidieran ingresar a Managua cuando viajaba para conocer y preparar a la candidata local.

La búsqueda apunta a mujeres de raíces nicaragüenses que residan en Estados Unidos y que puedan asumir la representación nacional en Miss Grand International. Zamora difundió el llamado este jueves a través de Instagram bajo el mensaje “Buscamos a Miss Grand Nicaragua USA”, según Artículo 66.

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La nueva selección está dirigida a mujeres solteras, sin hijos, de entre 18 y 35 años, residentes en Estados Unidos y con ascendencia nicaragüense. Las interesadas pueden postularse por mensaje privado a la cuenta de Instagram de Zamora.

El director señaló que tendrá en cuenta cuatro condiciones, a las que denomina las “4B”: belleza, cuerpo, inteligencia y capacidad empresarial. Su objetivo es elegir a una candidata que pueda competir por Nicaragua pese a la imposibilidad de organizar la preparación dentro del país.

La búsqueda de Miss Grand Nicaragua USA apunta a mujeres con raíces nicaragüenses que residan en Estados Unidos./ (Redes sociales de Eli Zamora)

“Lo ideal sería encontrar una representante que, preferiblemente, viva en Estados Unidos”, había anticipado Zamora. También indicó que su prioridad es impedir que Nicaragua quede sin candidata este año.

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Zamora dijo que comunicará a la organización de Miss Grand International lo ocurrido durante su ingreso frustrado a Managua. El certamen se realizará en Tailandia entre el 18 de septiembre y el 10 de octubre, por lo que dispone de menos de 15 días para completar la elección de la representante nicaragüense.

Según informó Artículo 66, la decisión llegó un día después de que el creador de contenido denunciara que no pudo entrar a Nicaragua. El lunes 1 de septiembre, Zamora había anunciado en sus redes sociales que se dirigía a Managua para iniciar el trabajo con la concursante que llevaría la banda nicaragüense en la competencia internacional.

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El viaje terminó pocos minutos después de su llegada. Zamora afirmó que permaneció cerca de diez minutos en territorio nicaragüense antes de que agentes de Migración le ordenaran regresar a Estados Unidos en el mismo vuelo en el que había arribado.

Zamora evaluará a la candidata con las “4B”: belleza, cuerpo, inteligencia y capacidad empresarial./ (Redes sociales de Eli Zamora)

El director del certamen sostuvo que los funcionarios ya lo esperaban en el aeropuerto y que conocían el objetivo de su visita, pese a que aún no había presentado de forma pública a la candidata. “Ya sabían quién era. Ya sabían mi reina cuando ni tan siquiera lo he hecho oficial”, relató, de acuerdo con lo publicado por Artículo 66.

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Migración revisó su equipaje y le ordenó regresar en el mismo vuelo

Zamora explicó que los agentes lo interrogaron sobre la aspirante y sobre Miss Grand International. También revisaron sus maletas, donde transportaba vestidos y la corona que utilizaría durante el proceso de preparación de la concursante.

“Trataron de sacar la mayor información posible. Me dejaron pasar y cuando estaba esperando por mis maletas, porque aparte llevaba tres maletas llenas de vestidos y la corona en la mano, me dijeron que me tenía que regresar en el mismo vuelo que venía”, afirmó.

Según su testimonio, los funcionarios justificaron la prohibición de ingreso con el argumento de que, por el mes patrio, no podía entrar al país debido a una celebración nacional. Zamora cuestionó esa explicación y señaló que la medida le impidió desarrollar las tareas previstas para el concurso.

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Eli Zamora denunció que agentes de Migración lo obligaron a regresar a Estados Unidos pocos minutos después de llegar a Nicaragua./ (Redes sociales de Eli Zamora)

El director de Miss Grand Nicaragua había llegado a Managua con la intención de conocer a la representante, trabajar con ella y avanzar en su preparación para el certamen. Tras el impedimento, resolvió descartar la elección de una candidata que viva dentro de Nicaragua, ante el temor de que también pueda enfrentar restricciones para salir o volver a entrar al país.

“Ya no tengo reina porque no la voy a poner en riesgo, porque estoy seguro que ni la dejarán salir del país y mucho menos entrar”, expresó Zamora.

El organizador recordó además el caso de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien no pudo regresar a Nicaragua para celebrar la primera corona universal conseguida por una candidata del país. Zamora consideró que las restricciones afectan a quienes intentan destacarse en competencias internacionales.

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