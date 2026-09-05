Satya Nadella, CEO de Microsoft, vende acciones de la compañía por un valor de 43 millones de dólares

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vendió miles de acciones ordinarias de la compañía. (Microsoft)

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Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, vendió 86.525 acciones ordinarias de la compañía por un valor total cercano a los 43 millones de dólares, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Las operaciones se realizaron el 1 de septiembre de 2026 y formaban parte de un plan de negociación establecido previamente por el ejecutivo.

La venta se produjo mediante múltiples operaciones, con precios que oscilaron entre los 498 y los 505 dólares por acción. A pesar del elevado importe de la operación, la transacción no significa necesariamente un cambio en la confianza de Nadella sobre el futuro de Microsoft, ya que se ejecutó bajo un plan de compraventa programado conforme a la Regla 10b5-1 de la SEC.

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Este tipo de planes permite a los directivos de las empresas establecer por adelantado cuándo y bajo qué condiciones venderán o comprarán acciones. El objetivo es evitar que las decisiones se produzcan utilizando información relevante que todavía no sea pública. En el caso de Nadella, el plan fue adoptado el 8 de marzo de 2026.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, vendió acciones de la empresa el pasado 1 de setiembre. (Microsoft)

Nadella mantiene una importante participación en Microsoft

Después de completar las ventas, Satya Nadella continúa siendo propietario directo de 486.762,534 acciones ordinarias de Microsoft. Además, posee indirectamente otras 431.464 acciones a través de diversos fideicomisos de anualidades retenidas por el otorgante, conocidos en inglés como GRATs.

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Por lo tanto, la operación de 43 millones de dólares no representa una salida de Nadella de la compañía ni la venta de la mayor parte de su participación. El CEO mantiene una importante exposición financiera a Microsoft y a la evolución de sus acciones.

Las acciones de la empresa cotizaban recientemente en torno a los 496,82 dólares, una cifra que sitúa la capitalización bursátil de Microsoft en aproximadamente 3,69 billones de dólares.

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Satya Nadella cuenta con una importante cantidad de acciones ordinarias de Microsoft. (Captura de video: YouTube - Y Combinator)

Durante los últimos seis meses, los títulos de la tecnológica habían registrado una rentabilidad cercana al 23 %, impulsados, entre otros factores, por las expectativas relacionadas con el negocio de inteligencia artificial y la computación en la nube.

Una venta realizada bajo un plan programado

Las operaciones de directivos de grandes compañías suelen recibir atención porque pueden ser interpretadas como una señal sobre las expectativas de quienes conocen mejor el funcionamiento interno de una empresa. Sin embargo, la existencia de un plan 10b5-1 cambia el contexto.

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Estos mecanismos permiten programar operaciones con antelación y establecer las condiciones en las que se realizarán. De esta forma, la venta de acciones puede producirse automáticamente cuando se cumplen determinados requisitos.

En este caso, la presentación ante la SEC señala que las acciones fueron vendidas conforme al plan adoptado por Nadella meses antes. Por ello, la operación debe analizarse teniendo en cuenta que había sido planificada previamente y no necesariamente como una decisión tomada en respuesta a un acontecimiento reciente.

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Satya Nadella vendió acciones de Microsoft bajo un plan que ya había sido programado. (Reuters)

Microsoft reorganiza su información mientras apuesta por la IA

La venta de Nadella se conoce en un momento en el que Microsoft continúa reforzando su estrategia en inteligencia artificial. La compañía publicó recientemente materiales actualizados sobre la información financiera de sus segmentos para el año fiscal 2027, incluyendo datos históricos reformulados.

Esta reorganización está relacionada con el creciente protagonismo de negocios como la infraestructura para inteligencia artificial y los servicios de productividad basados en la nube.

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Uno de los principales motores de esta estrategia es Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft. El crecimiento de la demanda de servicios de inteligencia artificial ha convertido la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar estos sistemas en un negocio cada vez más importante para las grandes tecnológicas.

La venta de acciones de Microsoft se realizó en medio de la fuerte apuesta que está haciendo por la IA. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Microsoft también mantiene inversiones y alianzas en diferentes empresas del sector. Entre ellas se encuentra G42, una compañía de inteligencia artificial con sede en Abu Dabi que, según informaciones recientes, estudia captar miles de millones de dólares de nuevos inversores.

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Los analistas mantienen una visión positiva

Las expectativas sobre Microsoft también se reflejan en algunas de las últimas previsiones del mercado. BofA Securities elevó recientemente su precio objetivo para las acciones de la compañía hasta los 600 dólares, citando el crecimiento de la inteligencia artificial y la evolución de Azure durante el cuarto trimestre del año fiscal 2026.

Por su parte, otros analistas mantienen una valoración positiva sobre la posición de Microsoft en un mercado donde la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales campos de competencia tecnológica.

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Las acciones de Microsoft en el mercado son positivas, especialmente por su inversión en IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La venta de acciones realizada por Nadella, sin embargo, se enmarca en un mecanismo programado con anterioridad. El CEO sigue manteniendo una participación significativa en Microsoft, mientras la empresa continúa concentrando recursos en la nube, la inteligencia artificial y otros negocios considerados estratégicos para su futuro.

Con una valoración cercana a los 3,7 billones de dólares y un fuerte crecimiento de sus acciones durante los últimos meses, Microsoft sigue siendo una de las empresas más importantes del sector tecnológico. La operación de su CEO vuelve a poner el foco en los movimientos de sus principales directivos, aunque las circunstancias de la venta indican que estaba prevista desde meses antes.