Nicaragua

Dos horas de angustia: Rescatan con vida a una recién nacida que fue sustraída de un hospital en Nicaragua

Bastaron unos minutos de descuido para que la cuna de una recién nacida quedara vacía en la sala de maternidad de Ayapal, desatando una angustiosa cacería humana en las carreteras de Jinotega

La búsqueda desesperada de Yolanda Duarte y Santos Lanzas movilizó a las autoridades del norte de Nicaragua en medio de la noche. -Visuales IA.
La búsqueda desesperada de Yolanda Duarte y Santos Lanzas movilizó a las autoridades del norte de Nicaragua en medio de la noche. -Visuales IA.
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La noche del martes 1 de septiembre, en la microrregión de Ayapal, municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, la angustia de un hospital rural se convirtió en una persecución contra el tiempo. Santos David Lanzas Rivera y Yolanda del Carmen Duarte González habían dejado por unos instantes a su bebé recién nacida en la sala de maternidad del Centro de Salud Familiar y Comunitario Ernesto Gutiérrez Palacios para buscar alimentos y confiar en los cuidados del personal de turno.

La pequeña permanecía al resguardo de las instalaciones cerca de las 10:00 de la noche, cuando las luces tenue de las salas de recuperación atestiguaban el descanso de las mujeres que acababan de dar a luz. Sin embargo, en cuestión de minutos, la cuna quedó vacía.

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Al regresar y percatarse de la ausencia de su hija, el desconcierto inicial de los padres dio paso a un grito de alarma que estremeció al centro de salud. Tras confirmar que la pequeña no estaba en ningún área de las instalaciones, la angustiosa denuncia oficial fue realizada hacia las 11:30 de la noche.

La alerta movilizó a las autoridades policiales de la zona de Jinotega, que de inmediato activaron el protocolo de cierre de vías y búsqueda intensiva en el norte del país, ante la clara sospecha de una sustracción ilegal con fines de traslado hacia la capital, Managua.

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Intercepción en El Cuá: El operativo policial que dio con la recién nacida

La respuesta de las autoridades se concentró en los principales accesos carreteros que comunican a las comunidades del norte de Nicaragua. En la vía principal de El Cuá, los agentes instalaron un retén estratégico bajo la sospecha de que los responsables intentaban salir rápidamente del departamento de Jinotega.

A la 1:00 de la madrugada, las luces incandescentes de la patrulla policial iluminaron una camioneta de color rojo oscuro, que avanzaba en la oscuridad. Al interceptar el vehículo y solicitar la inspección de rutina, las fuerzas del orden obligaron a los ocupantes a descender. En el interior se encontraba una mujer que llevaba apretada contra su pecho a la recién nacida, envuelta en cobijas e intentando pasar desapercibida.

La pareja descubrió la desaparición de su hija recién nacida, dando pie a una intensa persecución policial que culminó a la 1:00 de la madrugada con el rescate de la pequeña y la captura de dos mujeres. -Visuales IA.
La pareja descubrió la desaparición de su hija recién nacida, dando pie a una intensa persecución policial que culminó a la 1:00 de la madrugada con el rescate de la pequeña y la captura de dos mujeres. -Visuales IA.

La rápida intervención permitió el rescate sano y salvo de la criatura apenas dos horas después de haber sido reportada su desaparición. Las dos mujeres registradas a bordo fueron aprehendidas de inmediato por la Policía Nacional. Según las investigaciones preliminares brindadas por los mandos oficiales a los medios locales, las sospechosas son las hermanas Anielca del Rosario Rodríguez Siles, de 23 años, y Reina Yadira Rodríguez Siles, de 27 años.

Ambas fueron arrestadas y puestas bajo resguardo de las autoridades policiales para profundizar en las pesquisas sobre la ruta y el motivo del delito. Tras la recuperación, la infante fue enviada de urgencia al Hospital Primario de El Cuá, donde fue evaluada exhaustivamente por el equipo médico de guardia.

Las primeras observaciones clínicas confirmaron que se encontraba fuera de peligro y en condiciones estables, garantizando así su pronto reencuentro con Yolanda Duarte y Santos Lanzas, quienes vivieron horas de desesperación agobiante.

Un video de seguridad muestra el dramático rescate de una bebé recién nacida que fue robada del centro de salud de Ayapal, en San José de Bocay. La policía detuvo en un retén a dos hermanas que transportaban a la menor en un vehículo con rumbo a Managua.

El Código Penal de Nicaragua sanciona severamente la sustracción e intromisión en la custodia de niños y recién nacidos, estableciendo penas de cárcel prolongadas para quienes participan en el rapto directo o en la logística del traslado ilegal.

Las investigaciones del caso en Jinotega continúan abiertas para esclarecer cómo las dos mujeres lograron burlar los accesos del Centro de Salud Ernesto Gutiérrez Palacios, identificar posibles complicidades y llevar el hecho a juicio formal ante las instancias judiciales del país.

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