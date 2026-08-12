Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Organizaciones opositoras exigen al régimen de Ortega y Murillo información sobre un campesino desaparecido en Nicaragua

El campesino que volvió desde Estados Unidos el 9 de marzo de 2025 fue interceptado al entrar al país, según una denuncia del Movimiento Campesino, que reclama una prueba de vida y su excarcelación

José Danilo Jirón Gudiel fue detenido por la Policía Nacional de Nicaragua al regresar de Estados Unidos el 9 de marzo de 2025 y desde entonces permanece desaparecido./ (Artículo 66)
José Danilo Jirón Gudiel fue detenido por la Policía Nacional de Nicaragua al regresar de Estados Unidos el 9 de marzo de 2025 y desde entonces permanece desaparecido./ (Artículo 66)
Guardar

El drama de los campesinos desaparecidos en Nicaragua ha vuelto a la agenda pública tras cumplirse más de un año de la detención y desaparición de José Danilo Jirón Gudiel, un campesino nicaragüense que regresó voluntariamente de Estados Unidos el 9 de marzo de 2025.

Jirón Gudiel fue detenido por agentes de la Policía Nacional al ingresar al país, según denunció el Movimiento Campesino de Nicaragua, organización que desde entonces exige una prueba de vida y su liberación inmediata. Hasta la fecha, su paradero es desconocido y su caso se suma a una preocupante lista de desapariciones forzadas atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, Jirón Gudiel padecía enfermedades crónicas, lo que incrementa la preocupación de sus familiares y organizaciones opositoras sobre su integridad física y su vida. “Denunciamos la desaparición forzada de José Danilo Jirón Gudiel”, expresó el Movimiento Campesino en un comunicado difundido el 10 de agosto de 2026.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON) también se sumó a la exigencia, reclamando al régimen sandinista información clara sobre el paradero de Jirón Gudiel y advirtiendo que, hasta ahora, no existe información pública sobre su ubicación ni sobre un eventual proceso judicial en su contra.

El caso de Jirón Gudiel no es aislado. De acuerdo con el informe de mayo de 2026 del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, al menos 46 personas permanecen bajo detención por motivos políticos. Nueve de ellas se encuentran en condición de desaparición forzada, una cifra que refleja la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en el país. El mismo reporte documenta que nueve personas han fallecido bajo custodia estatal o tras su detención, un dato que acrecienta el temor de los familiares de los desaparecidos.

PUBLICIDAD

Campesino con sombrero, camisa azul y pantalón beige camina por un camino. Silueta de policía con gorra y uniforme con insignias de Nicaragua.
Organismos como la CIDH y Amnistía Internacional alertaron sobre la represión en Nicaragua contra campesinos, opositores y personas que regresan del exilio./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los campesinos y líderes rurales que han sufrido desaparición forzada en los últimos años se encuentran casos emblemáticos como el de Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, quien ha sido detenido en varias ocasiones y sometido a procesos judiciales sin las debidas garantías, aunque en su caso se ha conocido su paradero eventualmente. Otros, como Francisco Javier Martínez y Pedro Pablo Hernández, han sido reportados como desaparecidos durante operativos policiales en zonas rurales, especialmente en los departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Río San Juan, regiones donde la resistencia campesina ha tenido mayor presencia.

Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado patrones de represión dirigidos contra comunidades rurales y campesinas, quienes han denunciado reiteradas veces detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han alertado sobre la situación de riesgo en que viven las personas que, tras haber salido al exilio, deciden regresar a Nicaragua, así como quienes permanecen en el país y son identificados como opositores al régimen.

El Movimiento Campesino y la GCON insisten en que la desaparición de Jirón Gudiel es una muestra más de la política de persecución contra quienes defienden derechos territoriales, rechazan megaproyectos o han sido críticos de las políticas gubernamentales. A la fecha, el régimen de Ortega y Murillo no ha emitido información oficial sobre el paradero de los nueve campesinos y opositores desaparecidos, ni ha respondido a las solicitudes de organismos independientes.

El contexto de estas desapariciones se agrava por la ausencia de acceso a la justicia y la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua. Familiares de los desaparecidos han recurrido a organismos internacionales para exigir respuestas, pero hasta el momento no han recibido ninguna prueba de vida ni comunicación oficial que permita esclarecer el destino de sus seres queridos.

19 de Julio Nicaragua
La falta de acceso a la justicia y el silencio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizan la crisis de los campesinos desaparecidos en Nicaragua.

Mientras tanto, el caso de José Danilo Jirón Gudiel sigue siendo un símbolo del drama de los campesinos desaparecidos en Nicaragua. Su historia, marcada por la migración forzada, el regreso voluntario y la posterior desaparición, refleja la vulnerabilidad de quienes, pese a padecer problemas de salud o estar alejados de la vida política activa, son considerados enemigos por un régimen que mantiene una política sistemática de represión y silencio.

La exigencia de una prueba de vida y la liberación inmediata de las personas en condición de desaparición forzada se mantiene como una demanda central de las organizaciones campesinas y de derechos humanos, que temen que el número real de desaparecidos sea aún mayor que el reportado oficialmente. La opacidad, el miedo y la inseguridad persisten en las comunidades rurales, donde la incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos y la impunidad de los responsables configuran uno de los rostros más oscuros de la actual crisis nicaragüense.

Temas Relacionados

Daniel OrtegaNicaraguaDesaparición forzadaderechos humanosRégimen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo Electoral abrirá un centro de empadronamiento para deportados en el aeropuerto de ciudad de Guatemala

La medida permitirá que los ciudadanos retornados actualicen su domicilio electoral al ingresar al país, tras quedar excluidos quienes tenían dirección en Estados Unidos y no modificaron datos antes del 22 de enero de 2026

El Tribunal Supremo Electoral abrirá un centro de empadronamiento para deportados en el aeropuerto de ciudad de Guatemala

República Dominicana ocupa el primer lugar en inmigración per cápita a Estados Unidos a nivel regional

En 2024, más de 69,000 nacionales del país caribeño obtuvieron la green card en territorio estadounidense, impulsados sobre todo por el peso de los vínculos familiares como vía de acceso legal

República Dominicana ocupa el primer lugar en inmigración per cápita a Estados Unidos a nivel regional

35 años de prisión a madre y su hijo tras enterrar viva a una mujer de la tercera edad en el occidente salvadoreño

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango los halló culpables de homicidio agravado por un crimen ocurrido en septiembre de 2024

35 años de prisión a madre y su hijo tras enterrar viva a una mujer de la tercera edad en el occidente salvadoreño

Imágenes de solidaridad: La ayuda de insumos de El Salvador llegó a Colombia

100 toneladas de insumos de primera necesidad serán enviados desde El Salvador para apoyar la crisis en Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Imágenes de solidaridad: La ayuda de insumos de El Salvador llegó a Colombia

Desmantelan en Panamá presunta red para obtener permisos de armas con documentos falsos

La Operación Tamiz dejó seis aprehendidos, entre funcionarios, exfuncionarios y particulares, por una investigación que apunta a irregularidades dentro de trámites ante la DIASP.

Desmantelan en Panamá presunta red para obtener permisos de armas con documentos falsos

TECNO

Terremoto en Colombia: Cabify donará 1% de los viajes a los rescatistas de la Cruz Roja

Terremoto en Colombia: Cabify donará 1% de los viajes a los rescatistas de la Cruz Roja

Gemini alcanza una cifra histórica: ya supera los 1.000 millones de usuarios al mes

Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: truco sin enviar ningún mensaje

Cuánto tiempo dura la comida en una nevera sin electricidad antes de dañarse

Cuáles son Las Guerreras K-Pop, cómo se llaman, dónde puedo verlas cantar: las preguntas más consultadas en Google sobre HUNTR/X

ENTRETENIMIENTO

Paris Jackson cuenta detalles inéditos de su infancia con Michael Jackson y su relación con Neverland: “Las atracciones no eran para nosotros”

Paris Jackson cuenta detalles inéditos de su infancia con Michael Jackson y su relación con Neverland: “Las atracciones no eran para nosotros”

Quién es Ella Rubin, la protagonista de la serie que causa sensación en Prime Video

Disney supera los USD 4.000 millones en taquilla mundial y se convierte en el segundo estudio en lograrlo en 2026

Paris Jackson recuerda la vez que se comprometió en secreto: “Estábamos hundidos en las drogas y él compró el anillo con mi dinero”

Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica, explica cómo ver un eclipse solar de forma segura

MUNDO

Google desplegará tres nuevos cables submarinos en América Latina para un internet más rápido

Google desplegará tres nuevos cables submarinos en América Latina para un internet más rápido

Sin dueño, sin bandera y sin seguro: el petrolero de la flota fantasma rusa sigue derramando crudo en Omán y crece la alerta ambiental

Más de 2.000 muertos por una enfermedad mortal mientras crece la alerta y los expertos explican si hay riesgo para EE. UU.

El país más silencioso del mundo no está en Europa: el ranking que sorprende a los viajeros

Una invasión de medusas redujo la producción de la mayor central nuclear de Europa occidental en un 80%