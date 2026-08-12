El desempleo juvenil en Costa Rica es uno de los más altos del mundo según informe de la Organización Internacional del Trabajo

Un grupo de jóvenes permanece en una calle de Panamá, reflejando la realidad de quienes no estudian ni tienen empleo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 55% de los jóvenes costarricenses que tienen empleo cobra menos del salario mínimo, una proporción 14 puntos porcentuales por encima del 41% que registra el resto de la población. El dato, extraído del análisis del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica (CCECR), y retomado en un extenso artículo del Semanario Universidad, resume la calidad del trabajo al que accede la población de 15 a 24 años en el país.

La exclusión comienza antes: solo 36 de cada 100 jóvenes participan siquiera en el mercado laboral, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondiente al primer trimestre de 2026.

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El desempleo juvenil en Costa Rica llegó al 18% en ese mismo período. Según el informe Tendencias mundiales del empleo juvenil 2026, publicado el 11 de agosto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con motivo del Día Mundial de la Juventud, solo los Estados Árabes (26,2%) y el norte de África (22,6%) superan ese nivel.

Costa Rica en el mapa del desempleo juvenil

El 18% costarricense supera el promedio mundial de 12,4%, el de América Latina y el Caribe (11,9%), el de Europa (15%) y el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (11.2%), también citado en la nota del Semanario Universidad.

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La brecha con el resto de la población activa del país también es pronunciada: la tasa de desempleo de los mayores de 24 años se ubica en 6%, por lo que el desempleo juvenil triplica el del resto de los grupos de edad.

Un joven se sienta pensativo en un banco frente a un letrero de "Now Hiring" y el horizonte de una ciudad, reflejando el persistente desafío del desempleo . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mercado laboral con menos puertas de entrada

Luis Vargas, economista del CCECR y citado en la nota, señaló que la tasa de ocupación de los jóvenes es de 29%, frente a 54% en los demás grupos etarios. A ese rezago se añade otra desventaja: “Las personas jóvenes trabajan jornadas más extensas y perciben un salario promedio por hora 24% menor al de los demás grupos”, advirtió el especialista.

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El informe de la OIT aporta una clave para entender parte del problema. Los empleos que históricamente han servido como puerta de entrada al mundo laboral: puestos administrativos, ventas, manufactura y algunas ocupaciones técnicas, están desapareciendo en buena medida por la automatización y la inteligencia artificial.

Según el organismo, el 6.1% de los puestos ocupados por jóvenes a escala global corresponde a profesiones de alta exposición a los avances de la IA y, en un escenario desfavorable, más de 5.6 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años podrían quedar desplazados.

En Costa Rica, Vargas identificó un problema adicional de carácter territorial: en las zonas rurales, muchos jóvenes no adquirieron las habilidades que demandan los sectores con mayor dinamismo, como agro y comercio, y tampoco se han generado fuentes de empleo alternativas en esas áreas.

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Pobreza, violencia y jóvenes que no estudian ni trabajan

La exclusión laboral no es solo un dato económico. El 17% de los jóvenes costarricenses vive en situación de pobreza, tres puntos porcentuales por encima del resto de los grupos etarios.

El Observatorio de la Violencia del Poder Judicial registra que una cuarta parte de las víctimas de homicidios dolosos son hombres de entre 15 y 24 años.

El fenómeno de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, los llamados “ninis”, creció en Costa Rica hasta 21% de la población de ese rango de edad, el triple del promedio de los países de la OCDE (11%).

A escala global, la OIT informó que esa proporción pasó de 19,7% en 2023 a 20% en 2025, lo que equivale a 257 millones de personas.

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La brecha de género

Cuando los datos se desagregan por sexo, la situación de las mujeres jóvenes resulta más adversa. Su tasa de participación en el mercado laboral es de 26,92%, frente a 42,71% de los hombres jóvenes, una diferencia de casi 16 puntos porcentuales.

En términos de ocupación, ellas alcanzan 21,34% contra 35,41% de ellos. La tasa de desempleo femenina juvenil llega a 20,73%, por encima de 17.08% en los hombres.

Entre las “ninis”, la brecha también es marcada: 25.14% de las mujeres jóvenes está en esa categoría, frente a 18,15% de los hombres.

Vargas atribuyó esa diferencia a la carga desproporcionada del trabajo de cuidados. “Las mujeres jóvenes tienen condiciones aún más difíciles para insertarse en el mercado laboral”, señaló, y apuntó que “la presión es aún más alta para este sector poblacional” porque la sociedad les asigna el cuidado de padres, abuelos y niños.

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Un joven de la generación Z, con expresión de tristeza, sostiene su carta de renuncia y una caja de pertenencias, mientras robots humanoides realizan tareas de oficina a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propuestas del CCECR

Para Vargas, la raíz del problema es la ausencia de una política pública de empleabilidad juvenil. “El país debe avanzar en una política de empleabilidad para las personas, porque actualmente no existe”, afirmó el economista.

El especialista propuso tres ejes concretos: la educación dual, “un proyecto que no caminó nunca”, la expansión de las redes de cuido y una reforma del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que cuenta con presupuesto pero, según el CCECR, acumula rezagos en su gestión institucional.

La OIT coincide en el diagnóstico desde la perspectiva global. “Una generación que no puede encontrar un trabajo decente no puede construir su futuro con confianza. Cuando los jóvenes quedan excluidos de un empleo de calidad, los países pierden talento, productividad y cohesión social”, afirmó Gilbert F. Houngbo, director general del organismo.

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