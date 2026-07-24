Nicaragua

Organizaciones opositoras piden a la OEA desconocer “dictadura” en Nicaragua

Ocho plataformas reclamaron acciones jurídicas y diplomáticas para frenar una ruptura democrática que, según advierten, puede agravar la represión, la migración forzada y la inestabilidad en Centroamérica

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Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio advirtieron este jueves sobre el riesgo de consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, tras la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de eliminar los comicios. En una declaración conjunta, Las organizaciones instaron a la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA y el sistema de Naciones Unidas a no reconocer ni legitimar ninguna medida que suprima el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades, según informó la agencia EFE.

El pronunciamiento, firmado por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco plataformas, se difundió después de que Ortega, en el aniversario 47 de la revolución sandinista, anunciara que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. La declaración sostiene que estas palabras no representan solo un gesto político interno, sino Las organizaciones denunciaron la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y advirtieron sobre la consolidación de un régimen sin controles institucionales en Centroamérica.

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De acuerdo con EFE, la coalición opositora dirigió su llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente y a la Secretaría General de la ONU, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores de América Latina. El objetivo es que se activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a lo que consideran una ruptura del orden democrático.

Los firmantes recordaron que la OEA dispone de instrumentos específicos para responder ante crisis de esta naturaleza. “Su aplicación rigurosa es esencial” para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, expresaron en el documento difundido a medios y recogido por EFE.

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Caricatura de Daniel Ortega con cetro y Rosario Murillo con carpeta 'ILEGITIMIDAD' frente a símbolo de OEA, puerta 'EXILIO' y cadenas rotas.
Una caricatura política representa a Daniel Ortega y Rosario Murillo con sus atributos, delante del símbolo de la OEA y una puerta de exilio con cadenas rotas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas que reclama la oposición

El comunicado solicita a los gobiernos democráticos y órganos competentes del sistema interamericano que adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. Exhortan a mantener el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La declaración advierte que la crisis política nicaragüense trasciende el ámbito interno. “La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”. Según los opositores, la normalización de una dictadura permanente en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad de todo el continente.

Entre los efectos señalados figuran un incremento del exilio, nuevas olas migratorias y el debilitamiento del compromiso hemisférico con la democracia y el Estado de derecho. “Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas”, subraya la declaración.

Fotografía de archivo fechada el 24 de abril de 2018, que muestra a manifestantes que participan en una protesta en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres
Fotografía de archivo fechada el 24 de abril de 2018, que muestra a manifestantes que participan en una protesta en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

La respuesta del régimen de Ortega

La controversia surgió después de que Ortega propusiera suprimir las elecciones, en medio de acusaciones de fraude que han marcado sus mandatos desde 2007. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aseguró que sí se celebrarán comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según él, blindaría el proceso ante injerencias extranjeras y “traidores a la patria”.

El documento firmado por las organizaciones opositoras reitera que la crisis nicaragüense constituye un asunto de “legítimo interés hemisférico” y no un problema exclusivamente interno.

Las fuerzas opositoras consideran esencial una respuesta coordinada de la comunidad internacional. “La abolición del derecho al voto en Nicaragua sentaría un precedente para la región”, concluyó la coalición en su declaración, de acuerdo a la información de EFE.

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