Exdiplomático de Estados Unidos apunta a un mayor control estatal sobre las iglesias en Nicaragua

Agentes de la Policía de Nicaragua custodian a un sacerdote bajo arresto domiciliario en el interior de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención del obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata Guevara, el 29 de junio de 2026, coincide con nuevas denuncias sobre la represión contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El ex Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, Kevin O’Reilly, en su columna de opinión, describe una dinámica de control y hostigamiento estatal que se profundiza desde hace años.

Según Kevin O’Reilly, ex Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, la detención de Mata confirma que el régimen no tolera la disidencia ni la independencia de la Iglesia Católica. La dictadura nicaragüense “ha dejado claro que no tolera ni la disidencia ni el pensamiento independiente; que vive con miedo de todas las actividades sociales que no puede cooptar o controlar; y que teme sobre todo la independencia de las iglesias, particularmente la Iglesia Católica”. O’Reilly subraya que la acción policial ocurrió cuando Mata, de ochenta años, se encontraba en una clínica de Estelí para un chequeo médico relacionado con su marcapasos.

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Tras ser trasladado a la prisión El Chipote, en Managua, fue liberado y nuevamente detenido menos de 24 horas después. Hasta ahora, existen versiones que sitúan al obispo bajo arresto domiciliario en Tisma, su ciudad natal, aunque la “censura impide confirmar esta información”.

Juan Abelardo Mata Guevara fue obispo auxiliar de Managua y obispo de Estelí. O’Reilly recuerda que Mata fue designado en 1988 como obispo auxiliar de Managua por el papa Juan Pablo II y en 1990 como obispo de Estelí. Al cumplir 75 años, presentó su renuncia en julio de 2021, en conformidad con el derecho canónico. Ese mismo día, el papa Francisco designó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, como administrador apostólico de Estelí.

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Cómo se extendió la persecución a otros religiosos

La persecución no se limita a un solo nombre: alcanza a obispos, sacerdotes, seminaristas, miembros de órdenes religiosas, medios católicos y fieles vigilados en sus parroquias. El análisis de O’Reilly detalla que Rolando Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario en 2022, encarcelado en 2023 y expulsado de Nicaragua en enero de 2024.

Meses después, el Vaticano nombró como encargado de la diócesis de Estelí al padre Frutos Valle Salmerón, quien también fue confinado por las autoridades en el Seminario Mayor de Managua. “Las funciones pastorales básicas de la Iglesia continúan, pero limitadas bajo la atenta y represiva mirada del aparato policial de la dictadura”, resume O’Reilly.

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Otros prelados, como Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua; Isidoro Mora Ortega, obispo de Siuna; y Carlos Herrera, obispo de Jinotega, viven hoy en el exilio junto a decenas de sacerdotes, seminaristas y miembros de órdenes religiosas.

Según el exdiplomático, el motivo de la reciente detención estaría vinculado con declaraciones de Mata durante una misa el fin de semana del 28 de junio, cuando pidió oraciones por la “Iglesia perseguida” y por Álvarez y Valle Salmerón.

“Unas autoridades políticas que tuvieran más confianza en su proyecto político, o cualquier confianza en absoluto, no perderían los nervios de manera tan dramática cuando un prelado jubilado dice en voz alta, aunque de manera breve, lo que millones de nicaragüenses sienten en sus corazones todos los días”, escribe el diplomático.

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Según el boletín, “llega mucho más allá de la Iglesia Católica y se extiende a todos los aspectos de la vida social: iglesias evangélicas, organizaciones sociales, instituciones benéficas, instituciones educativas desde escuelas primarias hasta las universidades; el Estado intenta imponer su voluntad sobre todas ellas”. O’Reilly advierte que tolerar este nivel de control “es tolerar la destrucción de cada aspecto de la sociedad civil, o su desaparición en la clandestinidad”.

Quién es Kevin O’Reilly

O’Reilly fue Encargado de Negocios en Managua. Kevin O’Reilly y su análisis circula en medios internacionales y plataformas especializadas. Desde su experiencia, sostiene que la situación nicaragüense “vive a la sombra de lo que ocurre en Venezuela y Cuba, pero cuando la dictadura caiga en crisis, los efectos se expandirán rápidamente desde Managua, con consecuencias más allá de Nicaragua”.

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