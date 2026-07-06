Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales

Dallas fue la última ciudad donde Cristiano Ronaldo jugó como futbolista profesional un mundial. (Infobae Centroamérica/ Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El astro portugués salía a la cancha con el espíritu competitivo intacto para competir ante la selección de España. (Infobae Centroamérica Thomas COEX / AFP)
Desde el mundial de Alemania 2006, Cristiano Ronaldo participó en todas las competiciones de clubes con su selección. Esta tarde tuvo su último partido frente a España. (Infobae Centroamérica/ Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
En distintas ocasiones del encuentro, Ronaldo tuvo la oportunidad de anotar para adelantar a su selección. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
La defensa española custodiaba bien al atacante portugués en su intento de marcar gol. (Infobae Centroamérica/ Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ronaldo buscó constantemente el arco rival sin tener mayor fruto. (Infobae Centroamérica/ Aric Becker / AFP)
Durante esta Copa Mundial 2026, Ronaldo hizo tres goles. Dos en fase de grupos y uno en dieciseisavos de final. (Infobae Centroamérica/EFE/EPA/SAM WASSON)
Durante seis mundiales, el jugador intentó llevar a Portugal a ganar un título de este calibre. Lo más lejos que llegó fue un cuarto lugar en Alemania 2006. (Infobae Centroamérica/ Aric Becker / AFP)
Un saludo de generaciones. Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol mundial con 19 años, saluda a Ronaldo posterior al partido finalizado en el que España eliminó a Portugal. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/SAM WASSON)
"Lo he dado todo" declaró Cristiano en la conferencia de prensa previo a este encuentro por los octavos de final, destacando su esfuerzo en cada justa mundialista. (Infobae Centroamérica/ Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo se despide de las Copas Mundiales de Fútbol con 11 goles en total. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)