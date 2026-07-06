Las fotos del último partido de Cristiano Ronaldo en la historia de los mundiales

A sus 41 años, Ronaldo marcó once goles en seis mundiales disputados. La mejor posición alcanzada junto a su selección fue el cuarto lugar en el mundial de Alemania 2006.

Guardar
Google icon
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Dallas fue la última ciudad donde Cristiano Ronaldo jugó como futbolista profesional un mundial. (Infobae Centroamérica/ Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
El astro portugués salía a la cancha con el espíritu competitivo intacto para competir ante la selección de España. (Infobae Centroamérica Thomas COEX / AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Desde el mundial de Alemania 2006, Cristiano Ronaldo participó en todas las competiciones de clubes con su selección. Esta tarde tuvo su último partido frente a España. (Infobae Centroamérica/ Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
En distintas ocasiones del encuentro, Ronaldo tuvo la oportunidad de anotar para adelantar a su selección. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
La defensa española custodiaba bien al atacante portugués en su intento de marcar gol. (Infobae Centroamérica/ Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Ronaldo buscó constantemente el arco rival sin tener mayor fruto. (Infobae Centroamérica/ Aric Becker / AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Durante esta Copa Mundial 2026, Ronaldo hizo tres goles. Dos en fase de grupos y uno en dieciseisavos de final. (Infobae Centroamérica/EFE/EPA/SAM WASSON)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Durante seis mundiales, el jugador intentó llevar a Portugal a ganar un título de este calibre. Lo más lejos que llegó fue un cuarto lugar en Alemania 2006. (Infobae Centroamérica/ Aric Becker / AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
Un saludo de generaciones. Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol mundial con 19 años, saluda a Ronaldo posterior al partido finalizado en el que España eliminó a Portugal. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/SAM WASSON)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
"Lo he dado todo" declaró Cristiano en la conferencia de prensa previo a este encuentro por los octavos de final, destacando su esfuerzo en cada justa mundialista. (Infobae Centroamérica/ Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El último partido en mundiales de Cristiano Ronaldo en mundiales
A sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo se despide de las Copas Mundiales de Fútbol con 11 goles en total. (Infobae Centroamérica/ RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoRonaldo en mundialesPortugal en el MundialCopa Mundial 2026

Últimas noticias

Un astronauta que viajó a la Luna en Artemis II se retiró de la agencia espacial de su país

Un astronauta que viajó a la Luna en Artemis II se retiró de la agencia espacial de su país

Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado: declararon culpables a Pilepich, Vargas y Gil

Kicillof desembolsó más de $14.000 millones a municipios y le hizo un reclamo a Diego Santilli

Dieta mediterránea: cómo influye en el bienestar psicológico de los mayores de 50 años, según la ciencia

Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un trágico accidente en la Ruta 5 junto a su padre

Infobae América

La tristeza de los “brazucas” y la alegría de los “vikingos”: Las emociones que dejó el Brasil-Noruega

La tristeza de los “brazucas” y la alegría de los “vikingos”: Las emociones que dejó el Brasil-Noruega

El fenómeno de El Niño se instala en El Salvador y anticipa un julio y agosto más secos

Guatemala prohíbe importar bienes producidos o manufacturados con trabajo forzoso

Aunque el dengue cede un poco en Panamá, las autoridades de salud instan a la población a seguir eliminando los criaderos de mosquitos

Más de 2,000 taxis salen de circulación en Costa Rica tras vencer el plazo de concesiones

TELESHOW

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

Daniela Celis se defendió tras su pelea con Mica Viciconte: “Tengo pezones más oscuritos y quizás por eso queda vulgar”

Ángel de Brito explicó por qué no fue a lo de Mirtha Legrand y apuntó contra Juana Viale

Mauro Icardi volvió a la carga contra Yanina Latorre: “Siempre quedás expuesta, amor”

Gritos, amenazas y viralización: así fue el tenso partido que vivió Camilota como arquera

El profundo dolor de Karin Cohen al anunciar la muerte de su padre: “Gracias por todo”