Costa Rica

Autoridades costarricenses desarticulan célula de “Los Maruja” tras operativo antidrogas

La Policía de Control de Drogas detuvo a tres hombres vinculados con la estructura y decomisó drogas, dinero y un arma durante dos allanamientos en el sector del Dique, en Tejar del Guarco, Cartago

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Agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) ingresan al búnker reforzado durante el operativo en Cuatro Vientos, Cartago, donde se realizaban ventas de drogas. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
Agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) ingresan al búnker reforzado durante el operativo en Cuatro Vientos, Cartago, donde se realizaban ventas de drogas. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

La Policía de Control de Drogas (PCD) desplegó este martes un operativo en el sector conocido como Cuatro Vientos, en Tejar del Guarco, en la provincia de Cartago, dirigido a desarticular una célula vinculada a la estructura criminal de “Los Maruja”. El dispositivo incluyó dos allanamientos y permitió la captura de tres hombres identificados por las autoridades como presuntos responsables de la venta y distribución de drogas en este sector de la provincia, donde la escalada de violencia asociada al narcomenudeo había generado alarma entre los habitantes.

Durante el operativo, los agentes intervinieron un búnker que, según la PCD, funcionaba como centro de operaciones para la venta de estupefacientes. El sitio presentaba un portón reforzado y una pequeña abertura diseñada específicamente para facilitar el intercambio de droga y dinero, limitando la identificación de los vendedores y dificultando la acción policial. Según la versión oficial, uno de los sospechosos intentó escapar atravesando la maleza y un río cercano, pero fue interceptado rápidamente. Los otros dos sujetos permanecieron en el interior del inmueble, donde fueron finalmente arrestados por los agentes antidrogas.

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Los detenidos, identificados como Zúñiga, Sánchez y Granados, presentan distintos antecedentes judiciales. Granados registra expedientes por hurto, robo simple, delitos contra la propiedad y varias detenciones previas por tenencia y consumo de drogas. En cambio, Zúñiga y Sánchez no contaban con antecedentes penales al momento de su aprehensión. Todos fueron remitidos a la Fiscalía de Cartago para la apertura del proceso judicial.

Evidencia decomisada en el allanamiento: dosis de crack, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y herramientas para la dosificación de estupefacientes. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
Evidencia decomisada en el allanamiento: dosis de crack, marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego y herramientas para la dosificación de estupefacientes. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

El resultado del allanamiento incluyó el decomiso de 146 dosis de crack, 23 dosis de marihuana, 70, 000 colones (USD 150) en efectivo, un arma de fuego y diferentes implementos utilizados para la preparación y dosificación de drogas. Este saldo se suma a los logros obtenidos por la PCD en el último año y medio, durante el cual se ha logrado la detención de 40 integrantes de esta estructura del narcomenudeo en diversos operativos realizados en la región.

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La intervención policial responde a una investigación desarrollada durante varios meses, motivada por la creciente inseguridad en la zona. Según informes de la PCD, el sector de Cuatro Vientos se había convertido en un punto álgido para la venta de drogas, lo que había derivado en robos, balaceras y tentativas de homicidio. El pasado 23 de junio, una persona fue asesinada a escasos metros del lugar intervenido, hecho que las autoridades relacionan con disputas por el control territorial entre grupos criminales.

De acuerdo con testimonios recogidos por la policía, la organización de “Los Maruja” operaba las 24 horas del día y contaba con sistemas de vigilancia para alertar ante la presencia de fuerzas de seguridad. Los agentes destacaron la necesidad de un trabajo coordinado con otras instancias estatales, como el Departamento de Inteligencia Policial y las municipalidades, para abordar la problemática de manera integral. “Estos sectores, por su problemática y por su estructura, no se pueden trabajar en forma aislada, sino en forma conjunta”, afirmó un directivo de la PCD.

Oficiales de la PCD trasladan a uno de los sospechosos detenidos, identificado como integrante de la estructura criminal “Los Maruja”. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
Oficiales de la PCD trasladan a uno de los sospechosos detenidos, identificado como integrante de la estructura criminal “Los Maruja”. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

En semanas recientes, otros dos sujetos identificados como Carrasco, alias “Epy”, y Pérez, conocido como “Diablo”, considerados figuras clave dentro de la agrupación, habían sido capturados en acciones conjuntas de la PCD y la Fuerza Pública. Las autoridades atribuyen a esta estructura la responsabilidad de una parte significativa de los hechos violentos registrados en la zona.

La PCD confirmó que los esfuerzos por combatir el narcomenudeo en Cartago continuarán, con nuevas acciones previstas en coordinación con otras instituciones públicas. El objetivo, según las autoridades, es desmantelar por completo la estructura de “Los Maruja” y limitar la incidencia de delitos asociados al tráfico de drogas en el sector. El caso de Cuatro Vientos evidencia el desafío persistente que enfrentan las fuerzas de seguridad ante el avance del crimen organizado y su capacidad de adaptación en entornos urbanos y semiurbanos.

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